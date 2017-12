O trio poderoso para um bronzeado longa vida!

Você já está curtindo o sol, feliz da vida com seu corpo dourado. Mas, para que essa cor dure por mais tempo, é preciso seguir alguns cuidados, como usar filtro solar, caprichar na hidratação da pele para protegê-la do ressecamento e incluir no seu cardápio alimentos ricos nas substâncias que ajudam a conquistar um bronzeado ma-ra-vi-lho-so. Explicamos aqui quais são esses supernutrientes e ensinamos outras dicas para você conservar a pele dourada e saudável do começo ao fim da estação.

De olho no prato

Para que o organismo possa realizar processos importantes para a saúde e beleza da pele, como a produção de melanina e o combate aos radicais livres que provocam o envelhecimento precoce, é importante que a sua alimentação seja rica em:

Betacaroteno: antioxidante pertencente ao grupo dos carotenoides – os pigmentos vegetais responsáveis pela cor vibrante de certas plantas e seus frutos e legumes. Depois de ingerido ele é convertido em vitamina A, que, além de ter um papel importante para a visão, participa do processo de formação da pele, das unhas e do cabelo e estimula a microcirculação cutânea. “Além disso, estimula a produção da melanina, responsável pela pigmentação da pele e proteção contra a radiação solar. Por isso, é um grande aliado para quem deseja um bronzeado mais rápido, uniforme e duradouro”, explica a nutricionista Natália Alcântara. Entre os alimentos ricos em betacaroteno estão cenoura, couve-flor, damasco, laranja, melão, mamão, abóbora, brócolis, couve-de-bruxelas, couve-manteiga, espinafre, aspargos, abacate, kiwi, batata-doce, rabanete, melancia e pimentão vermelho.

Luteína: "Outro pigmento da família dos carotenoides, protege contra os raios ultravioleta e colabora para o aumento da hidratação e da elasticidade da derme. Além disso, atua na inativação dos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e a degradação do colágeno, e colabora com a manutenção e a renovação da pele, deixando-a com aparência saudável e com a coloração uniforme", conta Sumaia. É encontrada principalmente em couve, espinafre, agrião, milho, ovo, aipo e alface.

4 passos para um bronze que duuuura

2 – Dê atenção ao banho! Tome apenas uma ducha por dia, em temperatura morna ou fria, que não chegue a embaçar o espelho do banheiro. O excesso de banho remove a oleosidade natural da derme, deixando-a ressecada. Além disso, use um sabonete neutro e evite o uso de bucha vegetal, pois, ao esfregar a pele, o bronze vai literalmente pelo ralo.

3 – Invista nos cremes. Escolha um hidratante que contenha lactato de amônia, ureia, vitamina E, óleo de amêndoas, extratos de camomila e calêndula – que ajudam a reter a umidade natural e impedem a desidratação. Aplique o produto logo após o banho, com o corpo ainda úmido, pois os poros ainda estarão abertos e absorverão melhor os ativos. E reaplique-o à noite, para repor a água perdida, recuperar a maciez e conservar o bronzeado.

4 – Mantenha a hidratação em dia. Além de tomar no mínimo dois litros de água por dia, vale a pena consumir alimentos que contenham água, como melancia, melão, pera e abacaxi. Afinal, hidratar de dentro para fora também é fundamental para a saúde e beleza da sua pele.