O truque de beleza preferido de Meghan Markle é simples e você pode fazer

Sabe no dia do casamento real, aquele momento em que a Meghan Markle finalmente chegou ao altar e o príncipe Harry ficou olhando para ela com cara de bobo e falando coisas fofas? Se você não lembra, a gente ajuda:

Pois em entrevista à revista norte-americana InStyle, Daniel Martin, maquiador de Meghan no grande dia, contou que Harry ficou especialmente feliz quando levantou o véu e viu que as sardas do rosto da noiva estavam aparentes. “Após o casamento, ele continuou me agradecendo por fazer parecê-la com ela mesma”, contou o maquiador.

Esse é o truque de beleza preferido da duquesa: menos é mais quando o assunto é maquiar a pele. Ela prefere uma cobertura leve, que não esconda as sardas que ela tem naturalmente. E isso significa que qualquer pessoa pode adotar esse truque, usando menos base e deixando a beleza natural da pele transparecer.

Isso é válido inclusive (e principalmente) para eventos importantes como o dia do casamento. Afinal, as fotos do evento vão ser lembradas para sempre. “A última coisa que você quer é olhar para as fotos e dizer ‘nossa, lembra quando iluminador era tendência?’ No fim das contas, você quer parecer você mesma, na sua melhor forma”, afirma Martin.