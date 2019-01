Os 15 makes mais incríveis do Globo de Ouro 2019

10/15 (Instagram/Reprodução)

Com um vestido nude quase cor-de-rosa e cheio de transparência, Kiki Layne era uma das mais bem vestidas desse Globo de Ouro. Para a beleza, ela acompanhou a paleta do look, e foi de sombra esfumada no mesmo tom do modelito. Bastante gloss labial e um coque - duplo - finalizaram o look romântico.