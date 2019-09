Os 22 makes mais incríveis do Emmy Awards 2019 e como reproduzi-los

O Emmy Awards 2019, premiação conhecida como o “Oscar da TV”, agitou a cidade de Los Angeles no ultimo domingo (23), e além de nos presentear com um prato cheio de inspirações de moda – inclusive, com tendencinha colorida para ficar de olho – nos mostrou, também, uma leva de maquiagens interessantes e possíveis para serem reproduzidos em casa.

Aqui, selecionamos as 22 belezas que mais se destacaram no tapete roxo do evento, e pedimos para que as especialistas no assunto Isa Galindo, maquiadora oficial da Dailus, e Carol Zaia, maquiadora oficial da Sephora no Brasil, comentassem o que cada um dos makes das famosas têm de melhor, e o que é preciso para copiá-los já!

1. Eris Baker zoom_out_map 1 /22 (Frazer Harrison/Getty Images) "Primeira observação é a forte inspiração na série Euphoria. A aplicação de glitters em partículas maiores com efeito furta-cor iluminou ainda mais a make, e foi responsável por deixar a pele de efeito mate com um brilho moderno e sofisticado. O batom nude, com leve efeito glossy, deixou os lábios discretos e chamou atenção total para as aplicações da make, dos olhos ao contorno! Blush com ar saudável e sobrancelhas delineadas compõem e finalizam esse look incrível! Uma observação que não podemos deixar pra trás, é que o tom lilás usado na sombra é de alto contraste com o look laranja escolhido, o que não deixa nada ser discreto, porém dá sentido a tudo", Isa Galindo .

2. Julia Louis Dreyfus zoom_out_map 2 /22 (John Shearer/Getty Images) "Dourado! Em complemento ao look e acessórios, trouxe proa olhos também esse 'brilho' com leve contorno. O objetivo? Destacar os olhos e usar da make clássica e sofisticada! O batom nude deixa os olhos em evidência, uma make tradicional e bem característica de Julia em várias ocasiões", Isa Galindo .

3. Mandy Moore zoom_out_map 3 /22 (Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images) "Olhos esfumados com sombra levemente cintilante superdominaram a make. O tom de marrom escolhido destaca a cor dos olhos e é, sem dúvidas, destaque da make. É o tipo de maquiagem clássica, da musa que se torna marca registrada e identifica muito sua personalidade. A pele bem iluminada com ar saudável de blush nas bochechas pode ser usada por todos, sempre. Nos lábios, a opção foi um batom nude bem próximo ao tom da pele dela, com leve efeito glossy. A típica make que nunca deixa de ser tendência e cai bem pra todos os formatos de olhos, já que os esfumados podem ser feitos em vários formatos para valorizar o olhar", Isa Galindo .

4. Michelle Williams zoom_out_map 4 /22 (Kevin Mazur/Getty Images) "Make 'no make'? Temos! Leve contorno nos olhos, bochechas coradas e lábios com batom que realça sua cor natural são destaque e são fáceis de ser reproduzidos. A tendência da beleza natural vem cada vez mais forte e tem sido aderida como forma de aceitação por muitas mulheres. Eu, sinceramente, amo esse tipo de look", Isa Galindo .

5. Nathalie Emmanuel zoom_out_map 5 /22 (Matt Winkelmeyer/Getty Images) "O bocão vermelho mate nunca sai de moda. Deixa o visual sexy e poderoso, o que está muito nítido em Nathalie. A atriz apostou em um tom de vermelho que destaca em sua pele, o que deu destaque também à sua make para os lábios. Com contorno leve no rosto, poucas partículas de brilho nos olhos esfumados e a tendência de sobrancelhas volumosas e naturais, que já a acompanham sempre, ela arrasou muito no visual", Isa Galindo .

6. Zendaya zoom_out_map 6 /22 (Matt Winkelmeyer/Getty Images) "Mostrou que a maquiagem que realça a beleza é aquela que sofistica e destaca em qualquer lugar! Zendaya tem um leve esfumado nos olhos, em um tom levemente mais escuro que sua pele, as sobrancelhas muito em alta, bem cheias e penteadas, e o gloss. Consideramos uma make nude, natural e que é supertendência com sua pele iluminada", Isa Galindo .

7. Rachel Brosnahan zoom_out_map 7 /22 (John Shearer/Getty Images) "Rachel apostou em uma tendência que super está voltando. A make pode combinar com a roupa, sim! Isso deixa o look monocromático e 'descomplica' a produção. Ela apostou nos mesmos tons do vestido para a maquiagem dos olhos, com cílios em bastante máscara, no efeito boneca. Pra não contrastar nada, batom nude, e a pele levemente glow trouxe aspecto natural pra essa beleza", Isa Galindo .

8. Sophie Turner zoom_out_map 8 /22 (Steve Granitz/Getty Images) "O esfumado com um tom de marrom claro quente super destacou o verde dos olhos. Tem um brilho no canto interno, que chama a atenção e a deixa por dentro do que vai rolar no próximo verão. É uma maquiagem totalmente nude, mas que não apaga em nada a beleza e nem a deixa passar despercebida! Look fácil de reproduzir com batom em tom próximo à sombra", Isa Galindo .

9. Phoebe Waller-Bridge zoom_out_map 9 /22 (John Shearer/Getty Images) "Mais uma que mostrou o quanto o make 'no make' pode ser poderoso e nunca apagará a beleza. Ela traz no cabelo e sobrancelhas uma tendência forte de anos 1920, quebrada com os lábios nude que, sem dúvidas, foram escolhidos por muitas por ser uma tendência fortíssima para a próxima estação", Isa Galindo .

10. Jameela Jamil zoom_out_map 10 /22 (John Shearer/Getty Images) "O delineado gatinho que nunca sai de moda foi a escolha da musa! Esse clássico valoriza o olhar e cai bem em qualquer ocasião! Pra fugir do básico e dar luz à make, uma sombra levemente brilhante em toda a pálpebra móvel. Coral foi eleita a cor de 2019, e o batom coral vibrante (e vários tons de laranja) foram superaderidos - não foi em vão a escolha do batom! A make é fácil de reproduzir e pode ser usada com várias cores ", Isa Galindo .

11. Susan Kelechi Watson zoom_out_map 11 /22 (Steve Granitz/Getty Images) "Ela sabe muito bem como valorizar o olhar! O olho amendoado fica ainda mais sexy com o delineado fino e expressivo, dando destaque ao canto externo dos olhos. O tom avermelhado natural nos lábios, com efeito tint/glossy, completa essa produção. A make não 'briga' em momento nenhum com os acessórios escolhidos! Ao contrário, ilumina e valoriza a beleza do look", Isa Galindo .

12. Joey King zoom_out_map 12 /22 (Frazer Harrison/Getty Images) "Aqui vemos a combinação que dominou os vestidos – vermelho e rosa – mas desta vez entre o vestido e o batom rosa, criando uma combinação bem feminina. Os cílios e sobrancelhas estão bem definidos, deixando o look mais poderoso", Carol Zaia .

13. Indya Moore zoom_out_map 13 /22 (Kevin Mazur / Colaborador/Getty Images) "Aqui não vemos nem textura na pele, deve ter sido corrigida somente pontualmente com corretivo, e o destaque fica para a linha d'água com delineado branco/dourado combinando com o vestido branco", Carol Zaia .

14. Angela Basset zoom_out_map 14 /22 (John Shearer/Getty Images) "Um look com mais 'cara de maquiagem'. O destaque é para o olho bem delineado com lápis preto, inclusive na linha d'água inferior – acho que podemos ver uma tendência aí, pois neste purple carpet várias atrizes vieram com esse look, que lembra um pouco os looks dos anos 90", Carol Zaia .

15. Emilia Clarke zoom_out_map 15 /22 (John Shearer/Getty Images) "Aquele look clássico que temos visto há tempos nos red carpets: pele supernatural, delineado leve e batom nude – embeleza sem pesar e não tem erro!", Carol Zaia

16. Taraji P Henson zoom_out_map 16 /22 (Frazer Harrison/Getty Images) "Pele superiluminada, porém leve, para acompanhar a combinação super girlie de rosa/vermelho + uma sobra com brilhos e um super cílios postiço. O contraste com o batom matte equilibrou bem o look", Carol Zaia .

17. Maisie Williams zoom_out_map 17 /22 (Frazer Harrison/Getty Images) "Ela já tem as sobrancelhas superpoderosas naturalmente, e o foco foram elas. Para completar, apenas o cantinho interno dos olhos bem iluminado e a pele super leve, com aspecto saudável", Carol Zaia .

18. Laverne Cox zoom_out_map 18 /22 (John Shearer / Colaborador/Getty Images) "Um esfumado clássico, super chique todo em tons de marrom e com o batom combinando. Aqui vemos de novo a linha d'água bem marcada com lápis preto", Carol Zaia .

19. Kristen Bell zoom_out_map 19 /22 (John Shearer / Colaborador/Getty Images) "O básico com um pouquinho de emoção, uma sombra rosada brilhante combinando com os tons rosados do vestido. Ficou um charme", Carol Zaia .

20. Sandra Oh zoom_out_map 20 /22 (John Shearer / Colaborador/Getty Images) "Trouxe um look monocromático, combinando o vestido rosa com a maquiagem. O mesmo tom foi usado nas bochechas e nos olhos, nos lábios o mesmo tom rosado com um efeito mais cintilante. Essa tendência da maquiagem monocromática foi vista também na semana de moda de Londres, e eu adoro usar o mesmo tom para toda a maquiagem", Carol Zaia .

21. Natasha Lyonne zoom_out_map 21 /22 (Frazer Harrison/Getty Images) "O vestido e joias dourados já causam um impacto, por isso aqui uma maquiagem bem simples com um leve esfumado nos olhos e o batom em um tom alaranjado fechado que combina muito bem com o cabelo dela", Carol Zaia .

22. Viola Davis zoom_out_map 22/22 (Kevin Mazur/Getty Images) "Um look com olho tudo e boca tudo, para variar os looks 'no-make up' que vemos sempre! O olho superdelineado com lápis preto – realmente está voltando com tudo! – e um batom vinho com brilho, uma combinação poderosa", Carol Zaia.