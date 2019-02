Os 25 makes e penteados mais lindos do Oscar 2019

Aconteceu no último domingo (24), em Los Angeles, a cerimônia do Oscar 2019, que além de premiar as produções do cinema que mais agradaram a crítica no ano passado, trouxe alguns looks interessantes para o tapete vermelho, e boas ideias de maquiagem e penteados para reproduzir.

De uma maneira geral, e seguindo a linha do que ocorreu em outras recentes premiações, como o Globo de Ouro e o Grammy, a beleza das convidadas do Oscar deste ano trouxe uma proposta mais clássica: o red carpet estava repleto de cabelos em estilo minimalista, com ondas soltas, coques e rabos de cavalo. O grande destaque em matéria de penteados ficou por conta das tranças deslumbrantes, usadas em sua maioria por atrizes negras.

Maquiagens em tons de nude, com pele bem feita e sobrancelhas marcadas também dominaram o evento que resgatou, ainda, a tendência de combinar o tom da sombra com a cor do vestido.

Leia Mais: Com look deslumbrante, Lady Gaga é a mais bem-vestida do Oscar 2019

Com o auxílio dos especialistas José Sarkis, maquiador do salão Studio W JK Iguatemi, e Ricardo Rodrigues, cabeleireiro e embaixador da Wella no Brasil, separamos os 25 makes e penteados mais legais do Oscar 2019, e trouxemos tudo o que eles têm de melhor a seguir.