Os batons da Camila Coelho + Lancôme são um sonho do Instagram

No ano passado, Camila Coelho anunciou que seria a primeira influenciadora a desenvolver uma coleção de batons ao lado da Lancôme, marca francesa de maquiagens de luxo. Pois bem, nesta terça-feira (21), a linha finalmente saiu do papel e parece ser pensada nos mínimos detalhes: das cores, todas curingas, até as embalagens.

Chamada de L’Absolu Rouge (algo como “vermelho absoluto”), a série é uma edição-limitada composta por 10 diferentes tons, entre eles vermelho, pink, coral, marrom e bege. Aparentemente a pigmentação é sensacional e as balas são, acredite, em formato de boca – porque, obviamente, precisa ficar incrível também na foto do Instagram.

“Eu nunca estive tão animada quando a Lancôme me convidou para essa parceria. Eles me enxergam como uma ‘louca por batons’, e eu sou – é a única coisa que eu não consigo viver sem. Ir ao laboratório deles, em Paris, e ver como as coisas são feitas, escolher minhas próprias cores – foi divertido demais. Eu passei um dia todo com a maquiadora deles Lisa Eldridge só escolhendo os tons. Eu sabia que eu queria eles com efeito mate, mas hidratantes. Eu queria um vermelhão poderoso [Rouge Empire], pelo menos dois beges [Last Minute e Parisian Nude], e um fúcsia misturado com outras cores bafo, porque é impossível achar esse tipo de rosa. Também criei um magenta [Tropical Pink] que fica perfeito em quem tem tons de pele mais oliva ou escuros. É o tipo de rosa que eu usaria para sempre”, contou Cami em entrevista para a Allure.

A coleção começa a ser vendida no dia 28 de agosto nos sites da sephora.com e lancome.com e deve chegar às lojas dos Estados Unidos em 7 de setembro. Cada batom vai custar 32 dólares, algo em torno de 128 reais (a média mesmo dos preços dos produtos deles por aqui).

Infelizmente, ainda não há previsão da chegada dos produtos ao Brasil.