Faltando um pouco mais de um mês para a chegada da estação mais quente do ano, já está em tempo de começar os preparativos para ela. Além da praia, piscina e muita diversão ao ar livre, o verão também traz alguns componentes que precisam de atenção: o sol intenso e o aumento de temperatura. Mas, fique calma, é possível aproveitá-lo de maneira saudável e nós mostramos como.

Manter por perto um nécessaire com produtos que protegem dos raios solares e do calor é uma excelente alternativa para ficar longe dos efeitos negativos desse período. Abaixo, veja quais opções devem ser suas aliadas durante a estação!

Proteção solar

Esse item é um dos mais importantes e, não à toa, vem em primeiro lugar na lista. Proteger a pele e também os fios dos efeitos dos raios solares é essencial. “Utilize o fator de proteção solar acima de 50 para a face e de 30 para o corpo. Além disso, se a situação envolver longa exposição ao sol ou um mergulho no mar ou piscina, aposte no protetor solar à prova d’água para que a proteção dure mais”, alerta a médica especialista em dermatologia Byanne Leão, de São Paulo.

Lembre-se também…

Além da pele do corpo e rosto, é necessário proteger também os lábios. Use produtos específicos para a região com FPS acima de 30 e evite rachaduras, ressecamento e até o aparecimento de doenças, como a herpes.

Os fios também merecem cuidados e utilizar um filtro solar para preservá-los da ação do sol faz toda a diferença para que eles cresçam saudáveis. Invista em cosméticos com essa finalidade e aplique no cabelo com, pelo menos, 30 minutos de antecedência ao sair de casa.

Cuidados diários

No verão, as glândulas sebáceas passam a produzir mais oleosidade devido à umidade presente no ar durante a estação. Por isso, incluir um sabonete específico para o seu tipo de pele e preferir produtos de toque seco são atitudes que podem ajudar a evitar a aparência oleosa do rosto. “Para cuidar da saúde da pele, cosméticos como a água termal, que contém minerais como magnésio, selênio e zinco, e também auxilia na hidratação e possui ação anti-inflamatória, são um ótimo investimento. Ela pode, inclusive, ser aplicada no cabelo”, indica Byanne.

O hidratante facial e corporal também é indispensável para repor a água perdida pela pele devido a agressão do sol. No rosto, existem versões em gel ou sérum, que hidratam sem deixar a face oleosa. “Outros cuidados também podem ser indicados por um dermatologista para reforçar ainda mais a proteção, como o uso de um cosmético com vitamina C, substância que aumenta o fator de proteção da pele, ajuda na recuperação e clareia levemente manchas, ou um filtro solar via oral“, diz Byanne.

Os acessórios são seus melhores amigos

Durante o verão, ter sempre à mão uma garrafa d’água para se hidratar é indispensável. Na estação, o organismo utiliza mais líquido para regular sua temperatura e, por isso, é necessário repô-lo. Além de auxiliar na termorregulação, a água também é essencial para que o corpo realize diversas funções químicas.

“É sempre bom ter na bolsa de praia ou piscina alguns itens fundamentais, como um chapéu ou viseira, para se proteger do sol e uma escova de cabelo para desembaraçar os fios e evitar que eles quebrem após o mergulho”, aconselha Byanne.