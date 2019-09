Os melhores lançamentos de beleza dos últimos meses, testados pela redação

Julho e agosto foram meses bem agitados no mundo da beleza, e importantes marcas, sejam elas de cuidados com a pele, cabelos e maquiagem, aproveitaram o momento para colocar novos produtinhos em seus portfólios. Como de costume, nós, aqui do MdeMulher – mais especificamente a repórter Ketlyn Araujo e o editor Lucas Castilho, responsáveis pela seção de Beleza do Portal – tivemos a oportunidade de testar alguns deles, e selecionamos os mais legais* para contar nossa opinião sincera.

Tem um pouco de tudo, viu? Para agradar gostos, necessidades e orçamentos diversos.

–

1. Base líquida “Hello Happy Flawless Brightening” e Base em pó “Hello Happy Velvet Powder”, Benefit Cosmetics

Em agosto a Benefit ampliou a linha de Bases Hello Happy, com dois novos lançamentos em 12 cores disponíveis cada. A Flawless Brightening Foundation, líquida e de cobertura média, tem um efeito glow bem leve, mas não deixa a pele oleosa – para mim, tem sido uma ótima opção de base para o dia a dia, já que dura, cobre o necessário (manchinhas e espinhas) e não fica pesada. Dá, também, para potencializar o efeito conforme você for construindo camadas com o produto, que tem ácido hialurônico e de flores na fórmula.

Já a Velvet Powder Foundation, como o nome adianta, é uma base em pó e de acabamento mate. Ganha pontos no fator praticidade, já que vem com espelhinho e duas opções de aplicadores – um pincel de fibras e uma esponjinha macia – e você pode escolher qual a melhor delas para a sua pele.

A textura também surpreende: apesar de ser mate, não senti o rosto ressecar ao longo do dia, e a pele se manteve hidratada (segundo a marca, isso se dá por conta dos extratos de manteiga de karité presentes na composição). – Ketlyn Araujo

Preço sugerido: R$ 169 (tanto a versão líquida quanto a em pó), à venda na Sephora

2. LipBalm “Cuide-se Bem Sol e Água Fresca”, O Boticário

Recentemente, o Boticário colocou no mercado uma linha chamada “Cuide-se Bem Sol e Água Fresca”. Composta por diversos produtos, de sabonete esfoliante até body splash e desodorante roll-on, ela tem o óleo de coco como ingrediente principal e uma fragrância pensada para trazer aquele clima de verão para o ano todo. O nosso produtinho favorito da coleção? O LipBalm chiquíssimo que tem vitamina E, FPS15, e 10% de manteiga de karité. Além de lindinho com esse design que lembra bastante alguns hits dos anos 1990, ele deixa os lábios beeem hidratados (a ação dele dura cerca de 24h) e cabe em qualquer bolsa – e bolso! – Lucas Castilho

Preço sugerido: R$ 28,90

1. Sérum corretor “Clarité Olhos CC”, Dermage

Produto queridinho das clientes da Dermage, o sérum corretor “Clarité Olhos CC” – para disfarçar bolsas e olheiras – ganhou nova fórmula (composta por Kombuchka e Chlorella, dois poderosos antioxidantes) e novo aplicador com cinco esferas massageadoras que oferecem melhor aplicação. E ele realmente cumpre o que promete: assim, milagres não existem, mas ele, de fato, depois de duas semanas, atenuou as minhas olheiras que têm um tom puxado para o roxinho. Outro ponto positivo é que o gelzinho é absorvido muito fácil pela pele e o passador é DEMAIS mesmo! – LC

Preço sugerido: R$ 169

2. Hydrabio Sérum, Bioderma

Composto por alguns dos ativos do momento, como Ácido Hialurônico e Xilitol, o “Hydrabio Sérum”, da Bioderma, tem uma boa ação hidratante que retém a água na pele formando um filme para protegê-la das agressões externas, além de melhorar a elasticidade dela. Ele tem uma fragrância bem suave e uma absorção absurda – parece até que você está passando água na face. Indicado para todos tipos de pele (até com acne) e para quem curte muita hidratação sem aquele efeito pele oleosa. – LC

Preço sugerido: R$ 99,90 (40mL)

–

1. Glitter Líquido “Glitter & Go!”, Vult

Para se jogar em um make mais criativo e literalmente brilhante, vale dar uma chance ao glitter líquido “Glitter & Go!”, da Vult. Disponível em quatro cores, entre elas cobre, dourado, rosa e lilás, ele possui partículas multidimensionais de brilho e pode ser usado onde você quiser: lábios, olhos, rosto e corpo. Com textura gostosinha, é superfácil de passar, não pesa na pele e rende boas fotos no Instagram. – LC

Preço sugerido: R$ 19,30

2. Máscara Extensão de Cílios, quem disse, berenice?

Para quem gosta de cílios extralongos, mas não quer recorrer ao alongamento em salão, a quem disse, berenice? acaba de lançar a máscara “Extensão de Cílios”, que além de ter preço acessível deixa os fios bem separadinhos, penteados e alongados (de verdade!). Lavável, sai fácil e não acumula produtos nos cílios. Disponível na cor preta. – KA

Preço sugerido: R$ 29,90

–

1. Máscara Detox Com Argila Branca “Renew Pollution Protect +”, Avon

Para uso de duas a três vezes por semana, a Máscara Detox Com Argila Branca “Renew Pollution Protect +”, da Avon, em 15 minutos, desintoxica a pele do rosto, remove as impurezas e promete uma suavização das linhas finas e rugas após duas semanas de uso. Para quem quer aquela pele com viço, sabe?! – LC

Preço sugerido: R$ 46,90

2. “Gel delineador para sobrancelhas”, Mari Maria Makeup

Com textura em gel e pensado para ser aplicado com auxílio de um pincel chanfrado, o “Gel Delineador para Sobrancelhas”, da Mari Maria Makeup, ajuda a definir e preencher os pelinhos, cobrindo falhas e intensificando o tom natural das sobrancelhas. Bem pigmentado, dura o dia todo e vale tanto para quem curte sobrancelhas naturais e mais cheias, quanto para as que gostam de desenhos definidos e marcados. Disponível nas cores Brown, Taupe e Blonde. – KA

Preço sugerido: R$ 32, à venda na Sephora

3. Lip tint “Boca Rosa Tint”, Boca Rosa by Payot

Com boa pigmentação e cheiro gostoso, o “Boca Rosa Tint by Payot” é um batom/corante que promove efeito rosadinho natural nos lábios e nas bochechas, já que substitui o blush. O melhor jeito de usar é aplicando algumas gotas na boca e nas maçãs do roso, espalhando com os dedos logo em seguida. Uma das melhores opções de tints nacionais atualmente! – KA

Preço sugerido: R$ 33, à venda na Sephora

–

1. Linha Pantene Pro-V Micellar (xampu e condicionador), Pantene

Lançada ainda no comecinho de julho, a nova linha Pro-V Micellar da Pantene tem tecnologia premium, que foca na água micelar para manter os cabelos hidratados e nutridos. Entre os ingredientes presentes nas fórmulas do xampu e do condicionador, livre de parabenos, corantes e silicones, estão água de pepino, extratos de seda, flor de laranja e folhas de chá verde.

Na prática, esses têm sido meus produtos capilares favoritos do momento: tanto o xampu quanto o condicionador deixam o cabelo supermacio, dão brilho e têm um perfume delicioso, tipo quando você sai do salão. Apesar de ser um pouco mais caro do que os demais cosméticos da marca, o custo/benefício acaba valendo a pena, já que as embalagens, em estilo “pump” (que você aperta para sair o líquido), carregam 300 ml de produto. – KA

Preços sugeridos: R$ 64,90 (xampu) e R$ 74,90 (condicionador)

2. Linha “Revitalift Hialurônico” (com creme noturno, diurno e creme para olhos), L’Oréal Paris

Grande lançamento do ano da L’Oréal para cuidados com a pele, a linha “Revitalift Hialurônico” traz três produtos potentes que, conforme o nome, têm o ácido como principal ativo. Podem ser aplicados em todos os tipos de pele, incluindo a oleosa. Enquanto o creme para olhos é mais levinho, podendo ser usado diariamente pela manhã e à noite, o noturno e o diurno são mais consistentes e hidratantes.

A curto prazo, melhoram a textura da pele e, a longo, prometem preencher linhas de expressão – o trio é recomendada para mulheres (a partir dos 25 anos) que desejam começar a cuidar mais da pele do rosto.

Preços sugeridos: R$ 64,90 (cada)

* Preços pesquisados em 3 de setembro de 2019