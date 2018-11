Os melhores produtos de beleza, make e cabelo lançados nos últimos meses

9/27 (Montagem: Filipe Ferreira/Divulgação)

1. Lola Cosmetics, OH! Maria Gloss (Glitteralmente) - R$ 32,00

É um gloss beeem cremoso e perfeito para quem está a fim de um efeito lábios volumosos, além de possuir brilho espelhado e longa duração. A marca disponibiliza 8 cores diferentes, entre elas a Glitteralmente (foto), em um tom meio holográfico.

2. MAC, Paleta De Sombras + Iluminador M.A.C Girls / QWEEN SUPREME - R$ 269,00

Para as garotas fãs dos tons metálicos, essa paleta traz uma fórmula ultrapigmentada de sombras em pó com uma textura cremosa e sedosa. Contém as cores Magic Dust, Call Me Qweenie, About to Reign, Posh as You Want, Long Live Lustre, Tit-For-Tat, Fire Starter e Royal Caper, além do iluminador Insta Qween.