Os melhores produtos de beleza que testamos para você usar em outubro

Muito em breve, vão existir mais produtos de beleza lançados em um mês do que dias no ano. Apesar desse momento ainda não ter chegado (ainda bem!), é bem grande o número de novidades que chegam na redação mensalmente. Nosso dever? Testar e separar os melhores, claro!

Para outubro de 2019, a gente separou algumas bases tecnológicas – porque maquiagem e tecnologia precisam andar juntas! -, máscaras capilares, o batom do momento, e lápis de sobrancelhas 2 em 1. Todos eles valem o investimento, viu?!

Abaixo, confira nossa seleção:

Preço sugerido: R$ 59,90

Novidade das boas no portfólio de bases e corretivos da quem disse, berenice?, a base Aqua, como o próprio nome já entrega, possui gotinhas de água na fórmula dela, que são liberadas na pele conforme o produto é aplicado nela. Na prática, ela é uma base leve e hidratante, que apesar da textura fluida, cobre o suficiente para durar o dia todo – sem escorrer ou craquelar.

Vegana, com FPS 15, e 20 opções diferentes de cores, a base, além de tudo, não tem cheiro, e pode ser usada tranquilamente por pessoas de peles sensíveis.

Sabonete ‘Beauty Bar Argan Oil’ – Cloy

Preço sugerido: R$ 5,99

Nada como um sabonete em barra que ajude na hidratação da pele, já que muitas vezes a gente acaba esquecendo de usar um creme ou óleo durante/após o banho. Essa é a proposta do Beauty Bar Argan Oil, sabonete em barra da Cloy que possui manteiga de karité e vitamina E na fórmula. A pele não resseca e o cheiro, uma fragrância de Óleo de Argan, é uma delícia.

Batom ‘Ultimate’ (cor: UM17), Zara

Preço sugerido: R$ 119

Lançados ainda em agosto deste ano, os batons mate da Zara, apesar do preço, surpreendem pela qualidade. São confortáveis na hora de aplicar e têm boa durabilidade, além de alta pigmentação. A gama de cores é extensa, mas os tons de vermelho (UM17 e UM 15) chamam mais atenção. Apesar da textura mate, os batons têm fórmula hidratante, e não ressecam os lábios ao longo do dia.

Base Líquida Protetora “Hyaluronic 70”, Make B.

Preço sugerido: R$ 84,90

O ácido hialurônico é um sonho de princesa para quem é “louca por skincare”. Imagina um ativo que, além de promover uma ação hidratante poderosa, ainda é responsável por dar mais firmeza e reduzir aquela aparência de cansaço da face e, de quebra, propiciar aquele glow?! Só isso já era show, mas a Make B., com a novíssima Base Líquida Protetora “Hyaluronic 70”, trouxe um “ácido hialurônico vetorizado”, que, de acordo com eles, tem a capacidade de penetrar 2x mais na pele. É a primeira base do mundo com FPS 70 a contar com essa tecnologia! Outra coisa legal? Ela não pesa na pele, dura o dia todo e é bem fácil de passar. Na nossa opinião, o melhor dos dois mundos, já que une maquiagem + tecnologia de ponta para deixar a pele do rosto bem hidratada. Disponível a partir do dia 21 de outubro em 8 tonalidades.

Lápis para sobrancelhas ‘Brow Styler’, Benefit

Preço sugerido: R$ 193,00

Grande lançamento da Benefit de 2019, o Brow Styler é um lápis de sobrancelhas 2 em 1, com oito opções de cores e que promete três diferentes efeitos. Em uma das extremidades está uma espécie de cera à prova d’água, que ajuda a dar definição para as sobrancelhas e tem alta durabilidade (até 18 horas). Na outra extremidade fica um pozinho de textura bem leve, ideal para dar aquela ilusão de mais volume nos pelinhos.

Para um efeito mais natural, é recomendado aplicar só o pó, enquanto que, para definir e marcar mais a área, o ideal é o uso da cera. Se você quiser sobrancelhas precisamente contornadas, aplique o lápis de cera primeiro, e finalize com o pó sob as falhas.

Primer ‘Photo Finish Water’, Smashbox

Preço sugerido: R$ 189, à venda na Beauty Box

Para ser usado antes, durante ou depois da maquiagem, o Primer Photo Finish Water, da Smashbox, foi pensado para equilibrar o brilho do rosto – e funciona, viu? Por ser em spray, acaba facilitando a aplicação, e ajuda a segurar a base, a sombra e o blush por horas, além de ser indicado para todos os tipos de peles (oleosas, inclusive). Dá, também, para borrifar o produto no rosto ao longo do dia, com a intenção de refrescá-lo. Vale o investimento.

Kit “Clássicos de Lolete”, Lola Cosmetics

Preço Sugerido: R$ 52,90

Conteúdo: Máscara capilar Sambalanço + máscara capilar Escandalosa + pudding Curly Wurly

Conhecida pelas embalagens irreverentes, a Lola Cosmetics resolveu reeditar alguns dos best-sellers da marca. Com o kit “Clássicos de Lolete”, a empresa coloca literalmente no mesmo pacote a Sambalanço, máscara capilar que dá brilho e regenera, a Escandalosa, que tem cheiro de chiclete da infância e conta com Monoi do Tahiti, óleo essencial para dar aquela mãozinha aos cabelos maltratados, e, finalmente, o pudding Curly Wurly, creme sem enxague para cabelos crespos e cacheados que define e controla o frizz. É uma turminha sucesso e totalmente cruelty free e vegana.

Óleo Capilar ‘Oil Reflections Light’, Wella Professionals

Preços sugeridos: R$ 77 (30ml) e R$ 159 (100ml), à venda na Beauty Box

Indicado para cabelos finos, normais e os que passaram por processos químicos, como a descoloração, o óleo capilar Reflections Light, da Wella, tem sido um dos meus produtos de cabelo favoritos da vez. Tem um cheiro delicioso e é multiuso: pode ser aplicado antes do secador, como protetor térmico, como pré-xampu e também na intenção de proteger os fios da química. Realça a cor natural dos fios e, de quebra, promove maciez e brilho.

Shampoo a seco ‘Cuca Fresca’, Ricca

Preço sugerido: R$ 18,50

A Ricca, marca conhecida por produtos funcionais com embalagens divertidinhas, lançou, durante a Beauty Fair 2019, uma linha de xampus a seco com fragrâncias inspiradas em frutas. Entre eles está o ‘Cuca Fresca’, spray que tem cheiro de menta e promove uma sensação refrescante nos fios.

Indicado para aqueles dias em que não deu tempo de lavar a cabeça, boa pedida para quem investiu em uma cor fantasia e quer que o tom dure por mais tempo, e ainda pode ser usado para dar aquele efeito de mais volume nos cabelos.