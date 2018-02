Os novos esmaltes da Minnie são a coisa mais fofa de todas

A Risqué lançou uma coleção de esmaltes inspirada na Minnie Mouse e ela não podia ter ficado mais meiga. O vidro até lembra o estilo do vestido da personagem, além do contorno do rosto com o clássico lacinho dela.

São seis cores inspiradas em todos os detalhes, das roupas até os cílios tão marcantes da ratinha. E para melhorar, separaram um dos esmaltes para ter um acabamento metálico e dar aquela mudada no visual.

Se interessou, né?

Confira todos os esmaltes da linha!

De orelha a orelha

Nada como um cinza nada básico para pintar as unhas.

Cílios Encantados

Um rosa choque para dar um mudada.

Sou Toda a Ouvidos

Para quem quer ousar, nada melhor que um azul caneta.

Lacinho de Poá

Um vermelho que lembra muito o vestidinho da Minnie!

Babados e bolinhas

Esse aqui é para quem gosta daquela leve mistura entre vermelho escuro e rosa.

Close na pose

Para todos que acham o nude uma cor chata, estão enganados com o fundo metalizado desse.