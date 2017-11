Paleta de maquiagem de ‘Meninas Malvadas’ finalmente está à venda

Inspirada no icônico Burn Book, do filme “Meninas Malvadas”, a nova paleta de maquiagem da Storybook Cosmetics já deu muito o que falar. Após bastante espera, um dos grandes lançamentos do ano no setor de beauté finalmente está à venda!

A post shared by @storybookcosmetics on Oct 31, 2017 at 5:07pm PDT

Criado em parceria com a Paramount Pictures, o estojo de sombras faz referência ao livro em que Regina George (Rachel McAdams) e suas ~amigas~ escreviam comentários maldosos sobre todo mundo da escola.

A novidade conta com 12 cores que têm nomes incríveis. Entre eles, “Regina George” como uma opção rosinha; o tom pêssego “You Can Sit With Us” (você não pode sentar com a gente, em tradução livre); e o rosa “Wednesday” (quarta-feira), que faz referência à cor que todas deveriam usar nesse dia.

StorybookCosmetics.com💅🏻 A post shared by @storybookcosmetics on Nov 4, 2017 at 12:01pm PDT

O produto está à venda no site oficial da Storybook por 55 dólares, cerca de 181 reais, na cotação do dia. E o melhor: a marca entrega para todo o Brasil!

45 minutes! A post shared by @storybookcosmetics on Nov 1, 2017 at 9:17am PDT

Já podemos pedir de presente de Natal?