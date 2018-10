Cerca de 150 espécies diferentes de abacate estão espalhadas pelo mundo, sendo que a maioria delas pode ser encontrada em regiões do continente americano, como o México, e países da América Central. Já quando o assunto é alimentação, é provável que você, em algum momento, tenha ouvido falar sobre o quanto a fruta é saudável: afinal, ela possui alto valor energético e nutricional, além de ser rica em lipídeos, proteínas, vitaminas e minerais – “ganhando” no quesito saúde, inclusive quando comparada a outros frutos tropicais.

Porém, engana-se quem pensa que esse é um texto sobre hábitos alimentares. Na verdade, estamos aqui para reconhecer, enaltecer e te mostrar todo o poder do abacate quando usado em benefício da beleza.

É o que explica Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), ao destacar a importância de alguns componentes encontrados no abacate, que têm grande potencial de aproveitamento e, consequentemente, vêm sendo bastante usados nas indústrias farmacêutica e de cosméticos:

“A fruta, rica em ômega 3 e vitaminas A, D e E, tem sido utilizada como cosmético para a pele porque ajuda a metabolizar o colágeno. É rica em antioxidantes, que agem no organismo protegendo as células sadias contra a ação dos radicais livres – ou seja, previnem o envelhecimento -, e tem ação ultrahidratante”, conta o especialista ao MdeMulher.

Quer mais notícia boa? Pois saiba que, além de benéfico para a pele, o abacate, graças ao seu alto teor lipídico – e, por consequência, poder nutritivo excepcional -, também funciona como ativo hidratante para tratar cabelos ressecados, restaurando os fios e os deixando brilhantes e leves.

A seguir, com o auxílio de Durval, mostramos quatro formas simples de fazer do abacate o mais novo melhor amigo da sua pele e dos seus cabelos.

Faça uma máscara facial de abacate

Como já adiantamos, o abacate costuma funcionar bem na pele por conta de seu notável poder regenerador e antioxidante. Para usá-lo como máscara facial, misture a polpa da fruta com uma colher de fubá e aplique a combinação no rosto, semanalmente, fazendo movimentos circulares. Depois, enxágue a pele com água fria.

Aposte em produtos de uso tópico que contenham a fruta em suas fórmulas

Caso você não seja do time que curte usar ingredientes em seu estado mais natural, vale procurar por diferentes produtos de skincare ou cabelos que tenham abacate, seu óleo ou extratos na fórmula – para isso, sempre observe rótulos e embalagens com atenção.

Máscaras faciais já prontas, máscaras capilares, cremes hidratantes para o rosto e área dos olhos, além de óleos feitos especialmente para hidratar cutículas, todos usando o abacate como princípio ativo, é claro, são ótimas pedidas.

Aplique máscara de abacate nos cabelos ressecados

Mais uma alternativa para quem gosta de ativos in natura: se quiser garantir cabelos hidratados, misture a polpa do abacate com uma colher de mel e passe a máscara em toda a extensão dos fios, tomando cuidado para que ela só seja aplicada a cerca de três centímetros da raiz.

Vale ressaltar, ainda, que máscaras capilares são mais indicadas para cabelos normais e secos, que tendem a perder água e, logo, a hidratação natural. Quem tem cabelo oleoso deve evitar o ativo, por conta de seu alto teor nutritivo e hidratante.

Invista no óleo de abacate

Uma outra via para investir em produtos com abacate é lançar mão do óleo vegetal da fruta, extremamente benéfico para a saúde e indicado para todos os tipos de pele e cabelo. Ele possui altas concentrações de fitoesterois e vitaminas, diretamente associados à atividade anti-inflamatória e antioxidante, ajudando, ainda, na prevenção de doenças como o câncer.

Segundo Durval, pesquisas recentes mostram que a vitamina E, presente no óleo, é diretamente absorvida pelo córtex capilar, principalmente nos cabelos danificados. Além disso, ela age protegendo os cabelos e o couro cabeludo contra a quebra dos fios decorrente de tratamentos químicos ou escovação agressiva.

Não use se…

Como qualquer ativo natural, é recomendável ter cautela e moderação ao usar o abacate como cosmético.

“Pessoas alérgicas à fruta, que sofrem com rosácea ou outras doenças de pele, ou então aquelas que estão em tratamento para acne não devem utilizar esses produtos sem orientação médica – podem surgir manchas e edemas nos locais, agravando o quadro”, alerta Durval.

Quem sofre de dermatites atópicas na pele ou couro cabeludo também deve evitar tratamentos com abacate.