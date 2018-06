Enquanto os termômetros se preparam para uma descida mais brusca na maior parte do país e casacos trocam o armário pelas ruas, a pele do rosto começa a dar sinais de que precisa de atenção extra na temporada mais fria do ano. É que, nesta época, a hidratação e os cuidados do dia a dia precisam ser bem mais intensos.

Isso ocorre porque, mesmo sem perceber, o organismo perde bastante água, que precisa ser reposta. Além do mais, a exposição às condições climáticas deixam a pele da face mais ressecada.

A soma desses fatores exige boas práticas, desde beber bastante líquido até usar produtos hidratantes continuamente. Nesse caso, melhor apostar em versões próprias para o rosto, em gel ou oil-free, para evitar o surgimento de espinhas.

Isso sem contar que, no frio, segue sendo obrigatório o uso de protetor solar, pois o sol de inverno, mesmo mais fraco, não deixa de queimar a derme.

Área especial

Se o rosto como um todo pede cuidados durante o período mais geladinho, a região dos olhos exige atenção reforçada. Extremamente sensível e delicada, a área sofre bastante com a variação climática e a ação dos agentes externos, o que leva a um aumento de poros obstruídos e uma aparência cansada e frágil.

Soma-se a isso sua propensão natural a determinadas peculiaridades, como o ressecamento, e logo aparecem olheiras, bolsas, marcas de expressão, além dos primeiros sinais de envelhecimento da pele.

Então o que fazer para que o inverno não vire um inimigo? Além de investir em hidratantes e não abrir mão do protetor solar, é preciso prestar atenção na qualidade de produtos de make que você usa no dia a dia.

É isso: mesmo se for preciso pagar um pouquinho mais caro, vale utilizar apenas marcas conhecidas e com eficiência comprovada, que não tragam qualquer tipo de problema para a saúde da pele. Entretanto, mais importante ainda que escolher produtos bons é focar na limpeza da derme e retirada dessa maquiagem, diariamente.

Dormir com restos de base, máscara de cílios e sombra? De jeito nenhum! Por mais preguiça que sinta para encarar a rotina de beleza em noites frias, jamais se esqueça de que, depois de um tempo, a maquiagem guarda sujeiras, pó, poluição e suor, o que, claro, causa impactos na sua pele.

Por isso, não tem choro nem vela: toda noite você deve reservar alguns minutinhos para fazer um autocarinho, ou seja, cuidar da beleza e da saúde do seu rosto, eliminando qualquer tipo de resíduos.

A região dos olhos (ela, novamente) requer mais delicadeza e mais atenção nesse ritual diário. Por ser mais frágil, é ela que sofre maior desgaste, tornando-se menos resistente se não forem adotados cuidados específicos.

Acertando em cheio

Por isso, a regra é básica: antes de dormir, elimine todo e qualquer vestígio de make do rosto. Há várias opções de produtos ótimos para ajudar nesse processo.

Um deles é a nova Água Micelar 7 em 1 NEUTROGENA® Purified Skin, um demaquilante poderoso, que cuida da pele como um todo, sobretudo aquela com tendência à oleosidade. Recém-chegado ao mercado, o produto proporciona limpeza purificante e traz o diferencial de reduzir a oleosidade da pele com o uso contínuo.

Água Micelar 7 em 1 NEUTROGENA® Purified Skin. Água Micelar 7 em 1 NEUTROGENA® Purified Skin.

Sua fórmula suave tem o diferencial de reunir 7 benefícios em 1: limpa, demaquila, reduz a oleosidade, desobstrui os poros, purifica, refresca e suaviza – sem danificar a pele.

O segredo deste lançamento? A tecnologia Tripla Micelar, que reúne três moléculas selecionadas para remover a maquiagem, o excesso de oleosidade e as impurezas, podendo, inclusive, ser usada na área dos olhos.