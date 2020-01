Pele fresh e corpo são, com a cara do verão!

O verão é um abracinho na alma. Nós nos sentimos mais leves, mas animadas e os dias longos e claros nos fazem querer curtir os raios de sol com mais ânimo do que nunca. Neste clima, olhar para si com carinho e prestar atenção às nossas necessidades é um passo importante para garantir bem-estar físico e emocional. Pronta para cuidar ainda mais de você?

Entenda do que seu corpo precisa

Não tem como começar de outra maneira, né? Reserve alguns minutinhos diários para entender se está estressada, com dores no corpo, se precisa de uma massagem, de uma pausa… Uma boa dica é investir na meditação, observar pensamentos e baixar a ansiedade. Se você não tem costume de meditar, comece a observar a sua respiração e, quando um pensamento qualquer tirar seu foco, você retoma a consciência a ela. O importante é ter calma e consistência.

Leve óleos essenciais para o seu banho

Outra maneira de relaxar e cuidar de si é com ajuda de água quente e óleos essenciais com cheirinhos que fazem bem a você e, de quebra, hidratam seu corpo. O de lavanda, por exemplo, é altamente relaxante. Aproveite esse momento para colocar no lugar alguns pensamentos e emoções.

Reserve uma horinha diária para o skin care

Que tal, todos os dias antes de dormir, limpar muito bem a pele e passar alguns produtinhos hidratantes no rosto? Na hora da rotina de cuidados com a pele, lance mão de cosméticos que garantam uma limpeza profunda como água micelar, produtos a base de óleo, demaquilantes bifásicos ou lencinhos. Depois, escolha um hidratante ideal para o seu tipo de pele e aproveite para hidratar, também, a área dos olhos e da boca. Durante o ritual, faça uma massagem facial. Para uma rotina completa, procure sua dermatologista 🙂

Use filtro solar SEMPRE!

Nunca é demais repetir: use muito protetor solar, não só durante o verão. Passe antes de sair de casa, ainda sem roupa, e reaplique toda vez que suar muito ou entrar na água. Use FPS 30 ou com fator de proteção maior e lembre-se de aplicar boas quantidades, de duas em duas horas.

HIDRATE-SE – por dentro e por fora

Beba, pelo menos, 2 litros de água por dia. O hábito é fundamental e deve ser feito não apenas para salvar sua pele, mas também para evitar desidratação e mal-estar. Se preferir, substitua a água por água de coco, suco natural ou chá. Como complemento, também é importante devolver hidratação à pele. Em dias quentes, a preocupação deve ser ainda maior. Por isso, use cremes e loções hidratantes para evitar ressecamento, rachaduras e aquele efeito descascado.

Monte um SPA em casa

Comece escolhendo uma máscara detox para o rosto. Produtos faciais com base de argila também são uma boa pedida. Enquanto os ativos fazem efeito, prepare um escalda-pés. Coloque em uma bacia água quente, sal grosso e algumas ervas. Mantenha seus pés na água por 15 minutos e depois esfregue o sal grosso na sola. Na sequência, espalhe um creme ou óleo por toda a área dos pés: planta, calcanhar, dorso e ponta dos dedos. Esse movimento inicial vai ativar a circulação. Com a mão fechada, faça manobras pressionando e deslizando sobre a planta dos pés. Depois, a massagem pode se estender por outras partes do corpo, em movimentos circulares. Para se livrar da tensão, invista na área do pescoço e ombros. Enquanto curte o day spa, escolha uma playlist que te faça bem e aproveite o momento!