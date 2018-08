O almoço do Dia dos Pais se aproxima e ainda dá tempo, sim, de chegar com algo além do bom e velho abraço. O quê? Está sem ideias? Sem tempo? Calma, garota, na dúvida, perfume é sempre uma boa opção – e um cheirinho novo para renovar os ares é mais do que bem-vindo.

Abaixo, a gente separou uma seleção BEM ECLÉTICA com 20 fragrâncias (a maioria delas acabou de chegar no Brasil!) para todos os tipos de paizão, desde o mais exigente e ~homem de negócios~, até aquele todo moderno que até ensina para você alguns truques no Instagram.

Vem ver!

Calvin Klein, Obsessed

Para: o paizão jovenzão.

Preço sugerido: 30ml – R$ 229,90/ 75ml – R$ 359,90/125ml- R$ 529,90

SAC: 0800 7725500

Azzaro, Wanted by Night

Para: o paizão que está no Tinder.

Preço sugerido: R$ 349 (50ml) eR$ 449 (100ml)

SAC: 0800 704 3440

Giorgio Armani, Acqua Di Giò Absolu

Para: o paizão vaidoso.

Preço sugerido: 75ml – R$ 469,00/ 125ml – R$ 569,00

SAC: 0800 701 7323

Ralph Lauren, Polo Ultra Blue

Para: o paizão mauricinho.

Preço sugerido: 75ml – R$ 379,00

Hinode, Grand Reserva

Para: o paizão mais sério.

Preço sugerido: 100ml – R$ 135,00

SAC: https://www.hinode.com.br

CH, Insignia Men

Para: o paizão fashionista.

Preço sugerido: 100ml – R$ 459

SAC: 0800 704 3440

AVON, Segno

Para: o paizão de negócios.

Preço sugerido: R$ 112,00

SAC: 0800 708 28 66

Paco Rabanne, 1 Million Lucky

Para: o paizão engraçadão e aventureiro.

Preço sugerido: 50ml – R$ 349/ 100ml – R$ 449

O Boticário, Egeo

Para: o paizão rigoroso.

Preço sugerido: R$149,90

SAC: 0800 413011

L’Occitane en Provence, Cedrat L’Homme

Para: o paizão que já está no Instagram e até faz stories.

Preço sugerido: 75ml – R$307,00

SAC: 0800 171 272 | www.loccitane.com.br

Antonio Banderas, Power of Seduction

Para: o paizão que é “da galera”.

Preço sugerido: 50ml – R$ 99/ 100ml – R$ 149

SAC: 0800 704 3440

Natura Homem, Verum

Para: o paizão intelectual.

Preço sugerido: R$ 139,90 (100 ml)

Nutrimetics, Ocean

Para: o paizão surfista.

Preço sugerido: 100ml – R$ 99,00

SAC: www.nutrimetics.com.br

Benetton, Colors Man Blue

Para: o paizão que já sabe usar todos os emojis.

Preço sugerido: R$ 99 (60ml) e R$ 149 (100ml)

SAC: 0800 704 3440

Azzaro, InvictusAqua

Para: o paizão mais moderno do rolê.

Preço sugerido: R$ 349 (50ml) e R$ 449 (100ml)

SAC: 0800 704 3440

Narciso Rodriguez, Bleu Noir

Para: paizão sofisticado.

Preço sugerido: 50ml – R$ 539,00 / 100ml – R$ 679,00

Guerlain, Habit Rouge

Para: o paizão exigente.

Preço sugerido: R$ 400,00

SAC: www.sephora.com.br

L’Occitane au Brésil, Café Verde

Para: o paizão que curte novidades.

Preço sugerido: 100ml – R$ 145

SAC: 0800 171 272 | www.loccitaneaubresil.com

Natura, Kit Kaiak Clássico

Para: o paizão virginiano organizado.

Preço sugerido: R$ 164,90 (com nécessaire) e R$ 124,90 (sem)

Eudora, Impression in Black

Para: o paizão amigão.

Preço sugerido: 100 ml: R$ 159,90

SAC: www.eudora.com.br