22 perfumes para presentear sua mãe (e secretamente usar também!)

De alguma forma inexplicável guarda-roupa de mãe sempre foi aquela entidade na qual você se sentia inexplicavelmente atraída. Se fosse para fazer as contas de quantos litros do perfume dela que você secretamente usou…

Pois o Dia das Mães chegou e é hora de retribuir, pelo menos simbolicamente, todos os esforços daquela mulher que, certamente, é sua pessoa favorita no mundo. Para isso, a gente, aqui do MdeMulher, separou uma lista com 22 lançamentos de perfumes para já embrulhar e presentear sua mãe.

Ah, e só para relembrar os velhos tempos, vale, de vez em quando, fazer aquela visitinha e roubar algumas gotinhas do aroma novo dela. -)

1. Gucci – Bloom

Sugestões de preço: 30ml – R$ 389 (30ml), R$ 499 (50ml), 100ml – R$ 659 (100ml)

2. Korres – Pimenta Rosa

Preço sugerido: R$ 89

SAC: 0800 956 7737

3. Montblanc Lady Emblem Elixir

Preço sugerido: R$ 399 (50ml)

SAC 0800 849 2292

4. Jimmy Choo L’Eau

Preço sugerido: R$529 (90ml)

SAC 0800 849 2292

5. Quem Disse, Berenice? – O Amor e o Mar

Preço sugerido: R$ 89,90 (75ml)

SAC: 0800 726 6482

6. Mugler – AURA

Preço sugerido: R$ 299 (30ml), R$ 429 (50ml), R$ 549 (90ml)

SAC 0800 704 3440

7. Paco Rabanne – Olympéa Aqua

Preço sugerido: R$ 499 (80ml)

SAC 0800 704 3440

8. Mahogany – Make Me Fever Rose

Preço sugerido: R$ 149 (100 ml)

9. LUSH – What Would Love Do?

Preço sugerido: R$ 132 (30ml)

SAC 0800 770 5874

10. Lancôme – La Vie Est Belle L’Eclat

Preço sugerido: R$ 369

SAC: 0800 701 7323

11. Jequiti – Eliana (Quartzo)

Preço sugerido: R$ 89,90

12. Coach – Floral

Preço sugerido: R$ 499 (90ml)

SAC 0800 849 2292

13. Britney Spears – Fantasy, nas Americanas

Preço sugerido: R$ 102,95 (100ml)

14. Chanel – Chance, nas Americanas

Preço sugerido: R$ 579,80 (100ml)

15. AVON – Eve Duet

Preço sugerido: R$ 111,89

16. Benetton – Purple

Preço sugerido: R$ 139,00 (80ml)

17. The Body Shop – Rosas Inglesas

Preço sugerido: R$ 159 (100ml)

SAC: Sac@TheBodyShop.com.br

18. Queen of Seduction – Absolute Diva

Preço sugerido: R$ 139

SAC 0800 704 3440

19. Bottega Veneta – Knot

Preço sugerido: a partir de R$609



20. Mary Kay – Modern Charm

Preço sugerido: R$129 (50ml)

21. Boss – The Scent

Preço sugerido: R$ 455 (50ml), R$ 577 (100ml)

22. Natura – Essencial Oud

Preço sugerido: R$ 189,90 (100 ml)