Põe pra fora suas cores com Natura Aquarela

Antes de iniciar a superprodução, a dica é limpar e hidratar bem a sua pele. “Esse passo é essencial para um make bacana, já que ajuda na fixação da maquiagem e deixe o resultado mais bonita”, conta a maquiadora Camila Hyasaka, estrela deste tutorial.

Comece uniformizando a pele. Camila usa a Base Líquida Aquarela Castanho 8, que disfarça as imperfeições, dá um efeito supernatural e ainda tem proteção solar FPS 8, o Corretivo Alta Cobertura Aquarela Castanho 20, que uniformiza a pele e seca rapidinho e o Pó Compacto Matte Aquarela Castanho 20, para um toque aveludado.

Depois, é hora de apostar na força da cor de uma sombra azul beeeem impactante!

Para isso, você vai usar a Sombra 4+ Color de Aquarela, na cor 1001 – que, cá entre nós, é incrível. No mesmo estojo vem cores com efeito matte e metalizado, para criar diferentes looks. Aplique o tom azul mais vibrante em toda a pálpebra móvel, com a ajuda do Pincel Olhos Esfumador Aquarela. Inicie do cantinho interno do olho e vá até ultrapassar a parte externa da sobrancelha. Para este efeito mais forte e impactante, você pode umedecer um pouco o pincel antes da aplicação. Em seguida, com a ajuda de um pincel chanfrado ou um cotonete, aplique a Base Líquida Aquarela Bege Castanho 8 no canto externo, para um acabamento perfeito.

Como a ideia é criar olhos vibrantes e impactantes, Camila capricha na aplicação da Supermáscara Tint Aquarela, que dá volume, alonga e define os cílios, e tem um preto que é ainda mais preto. Aplique tanto nos cílios superiores como nos inferiores. E aqui, outro segredinho: para deixar a pele com aparência saudável, invista no iluminador em pontos estratégicos. Camila aplica o Pó Iluminador Glow Aquarela nas partes altas do rosto: nas maçãs, laterais externas dos olhos, ponte do nariz e acima dos lábios, região conhecida pelos maquiadores como arco do cupido. Você pode fazer isso com um pincel ou com a pontinha dos dedos, desde que esfume bem. Aliás, esse é o produto que você tem que ter sempre por perto para dar aquele efeito bronzeado e radiante à sua produção. Um toque aqui e outro ali, e o resultado é incrível.

Na sequência, aplique o Blush Color Aquarela – Camila usou o tom Coral 85 – nas maçãs do rosto. Se não souber onde aplicar, ela ensina o truque: dê um sorriso e aplique o produto na região que fica saltadinha. “Assim o efeito fica bem natural, como se você tivesse tomado sol”, conta. Por fim, a expert aplica o Batom Color Hidra FPS8 Aquarela Laranja 720. “Como a ideia dessa produção é realçar os olhos, sugiro que você aplique o batom e depois o espalhe nos lábios com suaves batidinhas. Assim ele perde a definição e o efeito fica mais natural”, aconselha.

Pronto! Um make iluminado, cheio de cor e ousadia!

Agradecimentos: Simone Barcelos, diretora criativa da Escola Madre, e Cintia Fonseca, docente e gerente da Escola Madre.