As altas temperaturas do verão estimulam a produção das glândulas sebáceas, especialmente no rosto. Resultado: poros mais abertos e evidentes, pele brilhante e mais oleosa. “Isso tende a acontecer em todos os tipos de pele, mas as mistas e oleosas sofrem mais”, diz a dermatologista Natiara Magolbo. A tendência à acne também piora nesse contexto.

Então vem a dúvida: será que, por causa dessa mudança nas características da pele, é necessário fazer alterações nos produtos da rotina diária de cuidados com o rosto? A resposta é sim. Natiara e a também dermatologista Melanie Godoy explicam melhor como agir em relação a cada um deles.

Sabonete de lavagem diária

Para as peles oleosa e mista, o ideal é usar sabonete em barra para pele oleosa – este formato limpa mais profundamente os poros. Se você tem pele seca, opte por um sabonete neutro em gel.

Tônico ou água micelar

Se não estiver na sua rotina diária de cuidados com a pele do rosto, deve ser incluído, pois ajuda a remover a oleosidade mais impregnada na pele e a equilibrar seu pH.

Hidratante facial

Evite os hidratantes em creme, mesmo se sua pele for seca. O ideal é dar preferência a gel, gel creme e sérum, que são absorvidos quase instantaneamente, deixam os poros livres e não “empapam” a pele.

Protetor solar

Assim como o hidratante, deve ser usado em veículo leve, como gel ou gel creme, sempre oil-free.

Base e pó compacto

Não são exatamente produtos da rotina diária de cuidados, mas como são usados no rosto, vale a inclusão nesta lista. A dica das dermatologistas é procurar base e pó compacto com efeito matte ou antibrilho. Natiara destaca que aqueles de origem mineral ajudam no controle da oleosidade e não deixam aquele aspecto de maquiagem “derretida” depois de algumas horas.

Além disso, anote estas dicas para manter a oleosidade longe da pele nos dias quentes

– Após a lavagem, borrife água termal (de preferência com zinco entre os ingredientes) no rosto, pois ela ajuda a controlar a produção das glândulas sebáceas e, consequentemente, diminui a oleosidade da pele;

– Use um creme de tratamento antioleosidade à noite; ele é um dos maiores responsáveis pelo equilíbrio contínuo do funcionamento das glândulas sebáceas;

– Lave o rosto apenas duas vezes por dia – pela manhã (ao acordar) e à noite (antes de dormir); lavar mais vezes pode dar uma primeira impressão de pele mais sequinhas, mas na verdade leva ao efeito rebote, em que o organismo entende que a ausência de oleosidade natural significa que é necessário produzir ainda mais sebo que o normal.