Com apenas cerca de meio milímetro de espessura, a pele ao redor dos olhos é a mais fina de todo o corpo. “Por ser muito fininha, ela apresenta uma hipotransparência, tornando os pigmentos ali depositados mais evidentes, sejam de melanina (amarronzados) ou de hemoglobina extravasada (azulados)”, explica a dermatologista Emily Alvernaz Figueiredo, da Clínica Goa do Rio de Janeiro e de Juiz de Fora.

Além disso, trata-se de uma pele pobre em glândulas sebáceas e sudoríparas. De acordo com o dermatologista André Braz, autor do livro “Atlas de Anatomia e Preenchimento Global da Face” e diretor da clínica carioca que leva seu nome, isso faz com que a região resseque com mais facilidade e tenha uma lubrificação muito menor. “E ela é praticamente grudada no músculo da pálpebra. Não tem gordura entre eles, então todo movimento do músculo reflete na pele. Quando fecha o olho, quando sorri, o músculo contrai e a pele vai junto. Por isso surgem os pés de galinha”, complementa.

Não é de se espantar que, com essas características especiais, a pele da área dos olhos mereça tratamento diferenciado em relação ao restante do rosto e o uso de produtos desenvolvidos especificamente para ela.

“A concentração dos ativos nos produtos para esta região tem que ser menor. Por ser mais fina e ter pouca lubrificação, a pele ao redor dos olhos é mais sensível e tende a fazer mais alergias, ter mais reações adversas. Não pode usar um produto para o rosto na área do contorno dos olhos”, adverte André.

Ativos poderosos em produtos para a pele da área dos olhos

Receitados por dermatologistas e feitos em farmácias de manipulação ou indicados por estes mesmos profissionais e comprados prontos nas farmácias convencionais, os produtos para a pele ao redor dos olhos devem conter ativos que atuem na regeneração e na proteção da região e evitar componentes que possam irritá-la.

A dermatologista Christiane Gonzaga, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), destaca que “alguns ácidos e outros ativos encontrados em produtos de limpeza da pele, como o álcool, podem sensibilizá-la”.

Com a ajuda dos três especialistas, chegamos a uma relação dos princípios ativos mais poderosos para manter a delicada pele ao redor dos olhos saudável e bonita.

Vitamina C

A mesma vitamina C em que as frutas cítricas são ricas é um dos ativos mais poderosos para a pele ao redor dos olhos A mesma vitamina C em que as frutas cítricas são ricas é um dos ativos mais poderosos para a pele ao redor dos olhos

Tem ação antioxidante, ou seja, combate os radicais livres que danificam as células da pele e aceleram seu envelhecimento precoce. Também é benéfica por ter um efeito clareador, que atenua olheiras. O ideal é usar produtos com vitamina C de dia.

Ácido hialurônico

Hidrata profundamente, auxiliando na recuperação de rugas e marcas causados pela desidratação da pele tão fininha da região dos olhos.

Ceramida e aquaporina

Reforçam a hidratação e combatem o efeito “craquelado” na pele.

Retinol

Derivado do ácido retinoico, ele atua na renovação celular e estimula a produção de colágeno, deixando a pele mais firme. O ideal é usar produtos com retinol à noite, antes de dormir.

Cafeína

Tem ação drenante, o que alivia a retenção de líquidos e beneficia principalmente quem não gosta de ficar com bolsas e olheiras.

Ginkgo biloba e arnica

Ajudam a ativar a circulação local, minimizando áreas escurecidas e auxiliando na renovação celular.

Como potencializar os efeitos dos princípios ativos

Christiane recomenda que, para a região ao redor dos olhos, se dê preferência a produtos em versões cremosas. “Os cremes ajudam a evitar a perda de água, e a área dos olhos normalmente é mais seca que o resto do rosto, o que ajuda a conferir o aspecto envelhecido”, esclarece.

A melhor forma de aplicá-los, segundo a dermatologista, é “em movimentos suaves, dando leves batidinhas com os dedos”. Em casos de bolsas e olheiras, ela ensina: faça uma pequena drenagem, com uma leve pressão com o dedo anelar do canto interno dos olhos para o externo”.

Além disso… (outros cuidados que beneficiam a pele ao redor dos olhos)

– Não esqueça de passar filtro solar no rosto todos os dias, mesmo que esteja nublado – os raios ultravioleta (UVA e UVB) passam pelas nuvens e prejudicam a pele faça sol ou faça chuva;

– É bacana começar a usar produtos de tratamento específicos para a área dos olhos por volta dos 25 anos – se você já passou dessa idade e ainda não usa nada, não tem problema: comece agora;

– Invista em uma alimentação balanceada e na ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia – a beleza da pele também vem de dentro para fora;

– Evite fumar e exagerar nas bebidas alcoólicas – os componentes dos cigarros e dos bons drinks aceleram o envelhecimento precoce da pele;

– Limpe o rosto pelo menos duas vezes ao dia – uma pela manhã e uma à noite, antes de dormir – com o ritual de lavar, tonificar, hidratar e aplicar o creme para os olhos; e

– Procure dormir bem – noites mal dormidas podem resultar em acúmulo de líquido nesta região, que é de difícil drenagem, o que ocasiona bolsas e olheiras.