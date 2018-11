Com os dias mais quentes se aproximando, é necessário reforçar ainda mais os cuidados com a pele e a proteção ao sol. Mas, se para o rosto a aplicação do filtro solar já virou um hábito da rotina de beleza, será que os lábios também estão recebendo a mesma atenção?

A pele mais sensível e de camada mais fina da região está exposta aos raios UVA e UVB e, sem a proteção adequada, fica com a aparência ressecada e envelhecida, além de poder desenvolver doenças graves, como o câncer.

–

Por que proteger os lábios é essencial?

“Essa área fica muito exposta e, por ser mais delicada, as chances de ser agredida pelos raios solares é maior. A falta de cuidados pode gerar fissuras nos lábios, que facilitam a ação de vírus que ficam incubados no organismo, como o que causa a herpes, por exemplo. Além disso, as agressões geradas pelo sol podem ser responsáveis pelo aparecimento de rugas precoces e até câncer. A proteção solar labial não é apenas estética, mas uma questão de saúde e deveria acontecer sempre, não só quando vai haver a exposição prolongada ao sol”, explica a dermatologista Valéria Campos.

Quais são os cuidados necessários para a região?

Aplicar o protetor solar labial é essencial para proteger a boca. Na hora de escolher um produto, aposte nas versões que possuem proteção aos raios UVA e UVB e com FPS acima de 30. “O ideal é usar o filtro para os lábios pelo menos três vezes ao dia e, quando estiver em uma situação de longa permanência sob o sol, como, por exemplo, ao praticar esportes ao ar livre ou em um dia de praia, passar o produto a cada duas horas. A dica é fazer disso um hábito e quando for reaplicar o produto no corpo e rosto, já passar novamente também nos lábios”, indica Valéria.

Além do filtro solar, a hidratação também é muito importante para manter a boca protegida e prevenir a proliferação de vírus e bactérias por conta de rachaduras. Usar hidratante labial ao longo do dia e não retirar as peles soltas que eventualmente aparecem são atitudes que devem ser adicionadas aos cuidados diários. Além disso, evitar aplicar saliva em excesso na região também auxilia na saúde dos lábios, pois o líquido possui pH ácido e piora o ressecamento do local.