Rihanna lançou um papel antibrilho e ele é simplesmente genial

Então, a empresária Rihanna resolveu lançar uma linha de beleza e, obviamente, na ocasião do lançamento, na semana passada, em Nova York, todo mundo só falou disso. “Isso é só maquiagem, divirtam-se”, disse ela no grande evento. Sim, ela tem razão, mas vai um pouco além disso. A Fenty Beauty, nome da coleção, é um projeto ambicioso e produzido em parceria com a Kendo, empresa responsável por vitoriosas marcas do segmento como Marc Jacobs Beauty, Kat Von D e Bite Beauty. Ou seja, existe muita qualidade envolvida.

Leia Mais: Rihanna usou o vestido ‘de emoji’ mais perfeito de todos

E diferente das iniciativas de outras celebridades como Kim Kardashian e Kylie Jenner, a ideia é não apostar em produtos sazonais anunciados via redes sociais. Riri planeja criar clássicos de beauté e fazer da Fenty uma marca queridinha das pessoas loucas por make. Os 40 tons de base com acabamento matte lançados, por exemplo, colocam a Fenty como líder de diversidade no setor e mostram que a cantora e a equipe dela não estão mesmo para brincadeira.

Some a isso uma lista de outros produtinhos promissores. Entre os destaques, o Match Matte Sticks, que vem em 30 cores e funciona como sombra e contorno, o Kilawatt Freestyle Highlighter, um iluminador que pode ser usado como blush e até batom, e um gloss de cor universal que, segundo ela, fica bem em todos os lábios. De qualquer maneira, o favorito da imprensa especializada (e da própria Rihanna) não foi nenhum dos itens de maquiagem e, sim, o papel antibrilho.

Como ele funciona?

Simples: em vez de reaplicar o pó-compacto para remover o brilho do rosto, você passa esse papelzinho antioleosidade e, voilá, adeus, brilho indesejado (e sem destruir o make). E, ok, Rihanna não inventou a roda porque esse “bloco” já é vendido por aí… O diferencial está na embalagem do Blotting Papel!

Lembra daqueles suportes para fita adesiva? A ideia aqui é praticamente a mesma – só que mais sexy. No lugar de um maço de lenços nada prático, Riri pensou em um rolo único que pode ser picotado do tamanho desejado por você. Ah, cabe dentro da bolsa e, de quebra, ainda acompanha um espelho para dar aquela checada básica.

Custa 16 dólares e já está disponível no site da marca e nas lojas da Sephora. A boa notícia? Entrega no Brasil.