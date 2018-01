Rituais para 3 momentos do dia que deixam sua rotina mais leve

Nosso cotidiano já é tão puxado (trabalho, casa, família…), então que tal tirar alguns minutinhos para cuidar só de você e investir no seu bem-estar? Atitudes simples como as listadas a seguir são fáceis de incluir na agenda e vão deixar os momentos do seu dia muito mais gostosos.

Ao acordar…

Deixe a luz natural entrar

Assim que sair da cama, dê aquela espreguiçada boa, abra as janelas do quarto ou dê um pulo na varanda para admirar a luz do sol por alguns segundos. Você vai sentir na hora a diferença na sua disposição e humor. Diversos estudos já comprovaram a relação entre exposição à luz natural e qualidade de vida, então pode apostar!

Beba água com limão

Ok, o sabor pode não ser lá muito agradável (e não vale colocar açúcar, hein!). Mas, além de hidratar o corpo, tomar um copo de água com limão em jejum ajuda a limpar o organismo e a equilibrar o pH do sangue, favorecendo o funcionamento do metabolismo no resto do dia. Sem falar que o limão é abundante em vitamina C – potente antioxidante e protetora do sistema imunológico. Meia fruta espremida já é suficiente. Beba pelo menos 20 minutos antes do café da manhã.

Tome um banho revigorante

À tarde…

Pare para alongar o corpo

No trabalho, você fica longas horas na mesma posição, ou costuma permanecer o dia todo em pé ou sentada? Para evitar dores e outros probleminhas, procure aproveitar a pausa da tarde para alongar pernas, tronco, braços e pescoço. Os benefícios desse hábito são vários: diminui as tensões, ativa a circulação sanguínea, melhora a postura, combate o estresse, ajuda a prevenir doenças… precisa de mais?

Assista a um vídeo inspirador

Lance mão desta dica naquele momento em que o nível de cansaço estiver no ápice ou quando algo negativo acontecer. Para reativar sua motivação e relaxar a cabeça, dê um pulinho no YouTube e veja algum vídeo instigante. No canal do TED Talks, por exemplo, há muita coisa bacana de pessoas com histórias inspiradoras do mundo inteiro.

Hidrate e massageie as mãos

Antes de dormir…

Respire fundo

Termine o dia com um exercício de respiração simples para limpar a mente e liberar o corpo do estresse acumulado. Deitada ou sentada de maneira confortável e com as costas retas, coloque uma mão no coração e a outra na barriga. Inale profundamente pelo nariz contando até seis, segure por dois segundos e expire devagar, contando até dez. Repita dez vezes esse ciclo.

Entregue-se a um ritual de beleza

Tome chá de camomila para dormir bem

Ou pode ser de hortelã ou erva-cidreira, que também têm propriedades calmantes. Uma bela xícara de chá tem benefícios incríveis, tanto físicos como mentais – ajuda na digestão, relaxa, reduz os hormônios do estresse e promove uma boa noite de sono. Como dormir bem é meio caminho andado para se sentir disposta no dia seguinte, melhor aderir à bebida!

