A Sandy não engoliu e respondeu pessoa que criticou o make dela

Nos últimos tempos está rolando um movimento novo entre as celebridades. Se antes elas ignoravam solenemente críticas e piadinhas feitas sobre elas nas redes sociais, agora, passaram a responder mesmo.

Alice Wegmann, por exemplo, recentemente, mandou um textão sobre liberdade de escolha após ver uma seguidora criticar um look usado por ela. Da mesma forma, Anitta deu um pisão maravilhoso num troll porque ele achou estar no direito de chamá-la de prostituta. A última dessa lista? Sandy Leah.

Uma das convidadas do Teleton 2017, evento beneficente do SBT em parceria com a AACD que aconteceu no último final de semana, ela resolveu retrucar uma usuária do Twitter por causa de uma piada com a maquiagem dela. “Será que a @SandyLeah foi agredida por um ferro de passar roupas?”, publicou a pessoa.

Será que a @SandyLeah foi agredida por um ferro de passar roupas? #Teleton20Anos pic.twitter.com/habWDWdxmr — Deusa da Ilusão (@sereia_de_mim) October 29, 2017

Pois bem! Atenta, Sandy não apenas leu a brincadeira como respondeu: “Amor, acho que tá bem claro que essa foto foi editada com muito mais saturação, não tá, não?”.

Amor, acho q tá bem claro q essa foto foi editada com muito mais saturação, não tá, não? 😉 — Sandy Leah (@SandyLeah) October 29, 2017

Além disso, no Instagram, postou uma foto do mesmo dia com o tal make (desta vez, sem saturação).

Hoje no #Teleton… Sempre muito bom poder contribuir com uma causa tão importante. Por favor, ligue e faça sua doação! 🙏🏼 A post shared by Sandy (@sandyoficial) on Oct 27, 2017 at 9:11pm PDT

