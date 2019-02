Segredos de beleza de Alinne Moraes

Alinne Moraes está no ar na novela

“Viver a Vida”

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Pele de pêssego

“Nunca durmo com maquiagem. Uso o hidratante Pure Zone, da L’Oréal Paris, que limpa profundamente e hidrata ao mesmo tempo.”

Cabelos sedosos

“Cortei nos ombros, em fio reto, e pintei na tonalidade de loiro-escuro com mechas douradas para ficar mais leve, pois a personagem é novinha. Não sou de frequentar salão de beleza, eu mesma faço uma boa hidratação em casa. Passo creme de hidratação da L’Oréal durante o banho, deixo agir por uns 10 minutos e enxáguo bastante. O resultado é sempre maravilhoso!”

Não sai de casa sem…

“Rímel. Sou apaixonada por rímel. Posso estar totalmente largada (com roupa casual), mas com certeza vou estar com rímel (risos).”

Alimentação

“Dou sempre preferência aos produtos orgânicos e integrais. Muitas coisas eu pego na horta que tenho em casa e como tudo fresquinho: acerola, banana, muitas verduras e legumes.”

Jantar especial

“É com comida tailandesa, eu adoro!”

Dieta

“Sou magrinha por natureza. Mas o que funciona bem para meu peso ficar estável é fazer as refeições nos horários certos. E nos intervalos quando bate fome, como uma fruta.”

Enganando a fome

“No café da manhã coloco linhaça no suco ou no iogurte. Essa sementinha faz muito bem para a saúde e dá a sensação de saciedade no estômago.”

Corpo em movimento

“Há cinco anos faço balé quase todos os dias com o professor Jean Marie, no estúdio Sauer Danças, no Jardim Botânico (no Rio de Janeiro). Já pratiquei ioga, surfe, academia, capoeira, natação… Mas foi pelo balé que me apaixonei. Os movimentos trabalham o corpo todo, enrijecem e definem a barriga e os músculos, melhoram a postura. Sinto que meus gestos ficaram mais delicados.”