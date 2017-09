A Selena Gomez resolveu usar o cabelo igual ao da Kim Kardashian

Há muito tempo que a Selena Gomez deixou de ser *apenas* uma atriz fofinha da Disney para virar uma inspiração – e isso vai muito além dos mais de 120 milhões de seguidores que ela tem no Instagram. Ela é um exemplo. Seja na música, na vida (ela não tem problema nenhum em falar abertamente sobre viver com ansiedade e depressão), seja na moda.

Embaixadora do império fashion Coach, a cantora sempre dá um jeitinho de trazer alguma inovação no visual, alguma tendencinha que, às vezes, dá para trazer para a vida real. Nesta quarta-feira (12), em evento da marca, foi exatamente o que ela fez: apostou no tal cabelo molhado usado tantas vezes pela Kim Kardashian e visto em vários desfiles da New York Fashion Week, como FentyxPuma, Prabal Gurung e na própria Coach. Vai emplacar.

O efeito, parecido como quando você sai do banho ou da água do mar sem secar os fios, é tão simples quanto parece. No Instagram, Danielle Priano, hairstylist da artista, contou como fazer.

Wet beachy glam last night #vmas A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Aug 29, 2016 at 3:50pm PDT

Para chegar no resultado, nos cabelos úmidos, ela usa uma espécie de gel chamado R+Co que dá a sustentação, mas, em vez de deixar os fios duros, funciona também como uma cera para deixá-los brilhantes e maleáveis. Para finalizar e deixar o cabelo com ondas num aspecto “podrinho”, ela aplica um surf spray chamado Oribe. Ah, importante lembrar que ambos os produtos possuem óleos hidratantes na fórmula. Tem coragem?