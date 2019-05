Sem medo do ridículo, Katy Perry acerta ao se vestir de lustre no Met Gala

Nunca esqueça de uma coisa: no fundo, quase toda celebridade quer aparecer ~bonita~. E a maioria delas, mesmo em um tema que pede ironia, cafonice e exagero, vai tentar trapacear para, no fim das contas, surgir incrivelmente linda (vide Jared Leto).

Por isso, é quase um alívio presenciar estrelas como a Katy Perry que, verdadeiramente, não tem medo do ridículo e se joga mesmo em um dress code tão promissor e amplo quanto “Camp”, a escolha do Met Gala 2019.

Para o evento, que acontece nesta segunda-feira (6), ela simplesmente foi vestida como um lustre candelabro – aceso e tudo. A peça foi criada pela Moschino, outra marca com o camp nas veias, e não poderia ser mais perfeita para a ocasião. Obviamente ela fez isso para chamar a atenção? Mas quer saber? Qual o problema? Ela parece estar genuinamente se divertindo – e a gente já dou boas risadas por aqui com essa brincadeirinha gostosa!

A gente só não quer imaginar a dor nas costas que a cantora deverá enfrentar na manhã seguinte. Ah, o último que sair, apague a luz.