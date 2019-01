Sim, a Xuxa também envelhece – e ninguém deveria criticá-la por isso

Na última quarta-feira (09), Xuxa, que vem aproveitando bastante o verão e as férias, postou uma selfie em seu perfil do Instagram na qual aparece sem maquiagem, bem à vontade, “ao natural”.

Esta imagem aqui, para sermos mais específicas:

Apesar de ter sido elogiada em alguns comentários, o que chamou atenção mesmo foi a quantidade de pessoas – de mulheres, em sua maioria – destilando críticas sobre sua aparência e, principalmente, falando sobre o fato da rainha dos baixinhos (que, pasmem, é uma mortal como todas nós!), de 55 anos, estar… “envelhecendo”.

Uma seguidora comentou: “Não precisa se encher de plástica, mas o básico né?? Por favor!! Uma micropigmentação na sobrancelha, pintar o cabelo já iria melhorar um pouquinho… Nada contra a idade!! Mas envelhecer bem né? Se cuida que quem é rainha nunca perde a majestade”, enquanto outros perfis escreveram ofensas como “Tá um caco!”, “Olha só a falta que faz uma boa maquiagem!” e “Tá ‘veia’ heim filha”.

A foto repercutiu, e o perfil feminista Empodere Duas Mulheres fez um post, em suas redes sociais, mostrando o tal clique de Xuxa, acompanhado por alguns dos comentários ofensivos da publicação original. A imagem, junto da legenda “deixe as mulheres envelhecerem em paz”, uma espécie de lembrete que a princípio parece bobo, mas ainda é extremamente necessário na nossa sociedade, é claro, viralizou, e já conta com uma infinidade de comentários, além dos mais de 50 mil likes no Instagram.

Algumas famosas, como Letícia Colin e Bruna Linzmeyer, também compartilharam o post em suas contas, trazendo à tona o debate sobre o quanto mulheres, que já sofrem ataques em relação às respectivas aparências desde jovens, são ainda mais atingidas quando entram em determinada faixa etária.

E isso não acontece apenas no Brasil não, viu? Lá em Hollywood e na indústria do entretenimento de maneira geral, por exemplo, é sabido que diversas atrizes acabam perdendo importantes papeis – principalmente em produções de ação ou aquelas com algum apelo sensual/sexual – no cinema e na TV por conta da idade. Catherine Zeta-Jones e Glenn Close já se pronunciaram sobre situações em que tiveram de abrir mão de determinadas personagens por estarem “velhas demais” para tal.

Enquanto isso, olhem só, Tom Cruise (só para citarmos um deles), que já está com seus 56 anos, até hoje coleciona participações em filmes de ação – e, ao longo da carreira, sua aparência jamais foi colocada em xeque.

“Envelhecer bem”, no fim das contas, não deveria ser um termo usado para se referir à aparência de ninguém, mas sim à possibilidade de conseguirmos viver uma vida tranquila e com saúde, inclusive na velhice. Porque, explicando o óbvio, homens e mulheres, famosos e anônimos, envelhecem. A Xuxa também. E isso não deveria servir como argumento para criticá-la.

Deixem as mulheres envelhecerem em paz, combinado?