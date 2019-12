Status: em um relacionamento sério com FOREO LUNA 3

Todas nós já ouvimos falar da FOREO. A escova de limpeza facial queridinha das influencers e de muita gente faz uma revolução na nossa pele e experimentá-la é um desejo de muitos. Recentemente, a nova versão da escova facial com pulsações transdérmicas chegou com novidades e, a convite de FOREO, testamos a LUNA 3: modelo que, além de ser uma escova de limpeza de pele profunda com pulsações T-Sonic aprimoradas, também é um massageador facial que ajuda na penetração do seu creme facial favorito e proporciona um ótimo momento de relaxamento. A LUNA 3 é feita de um silicone ainda mais macio e tem uma área de filamentos maior do que a da LUNA 2, geração anterior da escova. Convidamos a jornalista Natália Mascarenhas para fazer o teste da LUNA 3 durante duas semanas. Aos 32 anos, ela sempre reservou alguns minutos à noite para fazer os seus cuidados com a pele e agora incluiu FOREO na rotina matinal e nos momentos pós-academia. Será que deu certo?

Novidades na rotina de cuidados com a pele

A LUNA 3 tem cores diferentes para 3 tipos específicos de pele – pele normal (rosa), pele sensível (lilás) e pele mista (azul)

O primeiro passo para Natália foi escolher a cor do seu aparelho. A LUNA 3 tem cores diferentes para três tipos específicos de pele – pele normal (rosa), pele sensível (lilás) e pele mista (azul). “Eu sempre tive curiosidade para testar a FOREO porque diversas questões na minha pele me incomodam muito – algumas manchinhas, poros abertos e algumas espinhas que surgem de repente – mas meu maior medo era irritar minha pele, que é muito sensível. Qualquer produto deixa meu rosto áspero, avermelhado e grosseiro. É bem chato. Por isso, minha LUNA 3 escolhida foi a lilás para peles sensíveis como a minha”, conta.

Depois de escolher qual FOREO testar, Natália precisou inserir a escova de limpeza facial na rotina de beleza. Como malha todos os dias pela manhã, resolveu usar a LUNA 3 à noite para uma limpeza de pele profunda, deixando os poros livres para a pele eliminar as toxinas com mais eficiência no dia seguinte e, de manhã, depois de malhar, usa a LUNA 3 de novo para uma limpeza de pele profunda após o treino. A pele ficou visivelmente mais limpa e macia: “Eu já li, vi e assisti a muitos vídeos falando da FOREO. Assumo que nos primeiros dias, com medo de acabar deixando minha pele muito sensível, usei a LUNA 3 só depois do treino, mas como minha pele ficou superlisa e eu não senti nenhum desconforto ou sensibilidade, comecei a usar de dia e de noite já no terceiro dia”, conta.

Mas, afinal, o que o aparelho faz?

A LUNA 3 complementa e potencializa seus cuidados com a pele. Seja antes da maquiagem, para que dure e fique mais luminosa, antes ou depois do treino, ou antes da rotina de cuidados com a pele, para que ela esteja livre para receber os tratamentos de preferência, como séruns, protetores solares, hidratantes faciais, entre outros. Além disso, a escova de limpeza facial age em uma frequência de 8mil pulsações sônicas transdérmicas por minuto. É possível escolher entre 16 intensidades de pulsações. E é aí que entra a primeira função do app FOREO For You que você deve instalar no seu celular. Ao sincronizar o LUNA 3 com o app, é possível definir sua rotina de beleza e a intensidade de pulsação que quer começar a usar sua FOREO. Além disso, o app lhe dá acesso a diferentes tipos de massagens, que dão à pele aquele viço incrível. “De noite eu uso o app e de dia uso a LUNA 3 no banho mesmo. Além de tudo, ela é à prova d`água, superprática”, explica Natália.

Xô, estresse!

São quatro tipos de massagens diferentes: uma para a área dos olhos, uma para o contorno do rosto, uma para o pescoço e uma para boca e queixo. “Eu deixo essa funcionalidade para meu momento noturno. Normalmente, chego bem estressada em casa e, por incrível que pareça, essa limpeza, seguida de uma massagem facial rápida, é uma maravilha. Bem relaxante e a pele parece que acorda”, conta.

Duas semanas depois…

Natália já incluiu a LUNA 3 na sua rotina diurna e noturna. Aliás, a jornalista potencializou sua rotina de beleza e já tem mais produtinhos na pia. “Eu imaginava que a LUNA 3 seria boa porque sempre escuto falar bem dela, mas, honestamente, achava que era exagero das pessoas. Minha pele está mais macia, mais clara, meus poros muito menores e nenhuma espinha surgiu nessas duas semanas. Até minhas olheiras eu senti que reduziram. Eu acordo e parece que estou mais descansada. Estou muito feliz com o resultado”, finaliza.