Tchau, matte! Novos batons da MAC comprovam a volta do acabamento cremoso

Por muito tempo, os batons com acabamento matte foram os queridinhos das brasileiras. Aos poucos, no entanto, isso está mudando: as pessoas têm se divertido mais com a maquiagem e desejado texturas mais glossy. É possível creditar os makes ousados da série “Euphoria”, claro, mas isso vem de antes e está de mãos dadas com a vontade por peles mais luminosas e naturalzonas. São os anos 1980 e 1990 de volta.

Pensando nisso, a M.A.C acaba de lançar no Brasil a linha de batons em bala “Love Me”, que são ultrapigmentados e com acabamento acetinado. Por aqui, desembarcam 18 cores que prometem hidratação duradoura e com apenas uma camada. De acordo com a marca, isso é possível porque a fórmula conta com extrato de lichia e óleo de argan, que promovem ação hidratante e suave.

Para as interessadas, os batons em bala chegam em três famílias de cores: “Nudes Desavergonhados”, “Vermelhos Poderosos” e “Roxos de Alto Impacto”. Cada um sai por R$ 91,00.

Confira todas as cores:

1. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 1 /17 UNDER THE COVERS · rosado queimado suave (MAC/Divulgação)

2. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 2 /17 DADDY’S GIRL · rosa claro suave (MAC/Divulgação)

3. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 3 /17 MON COEUR · rosa avermelhado profundo (MAC/Divulgação)

4. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 4 /17 MAISON ROUGE · vermelho borgonha (MAC/Divulgação)

5. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 5 /17 FRENCH SILK · nude rosado claro (MAC/Divulgação)

6. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 6 /17 DGAF · chocolate (MAC/Divulgação)

7. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 7 /17 LA FEMME · berinjela profundo (MAC/Divulgação)

8. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 8 /17 GIVE ME FEVER · vermelho vívido (MAC/Divulgação)

9. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 9 /17 JOIE DE VIVRE · ameixa profundo (MAC/Divulgação)

10. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 10 /17 KILLING ME SOFTLY · ameixa malva (MAC/Divulgação)

11. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 11 /17 HEY, FRENCHIE! · nude malva profundo (MAC/Divulgação)

12. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 12 /17 MY LITTLE SECRET · rosa coral intenso (MAC/Divulgação)

13. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 13 /17 AS IF I CARE · rosa malva profundo (MAC/Divulgação)

14. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 14 /17 LAISSEZ-FAIRE · rosa acinzentado (MAC/Divulgação)

15. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 15 /17 NINE LIVES · magenta profundo (MAC/Divulgação)

16. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 16 /17 BATED BREATH · marrom rosado quente (MAC/Divulgação)

17. Batom Cremoso MAC (Love Me) zoom_out_map 17/17 E FOR EFFORTLESS · vermelho queimado (MAC/Divulgação)