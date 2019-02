Testamos: 10 lançamentos de beleza de fevereiro que valem seu investimento

4/5 (Montagem: Júlia Vicheti/Divulgação)

1. Soul Iluminador Líquido Multifuncional Coleção Kiss Me Super Glitter, R$ 19,99, Eudora

Mais um produtinho potente para o Carnaval, este iluminador da Eudora é multifuncional, podendo ser usado direto na pele - pálpebras, têmporas, no ossinho do nariz - e misturado com a base para um efeito glow máximo. O tom de dourado se adapta a diferentes tonalidades de pele e, por ser líquido, é facinho de aplicar.



2. Shampoo e condicionador para cabelos coloridos Wella Professionals Invigo Color Brilliance, R$ 74,90 (shampoo) e R$ 91,90 (condicionador), Wella

A linha Invigo Color Brilliance, da Wella, protege cabelos tingidos do desbotamento e promete preservar a cor das madeixas por até sete semanas. Os produtos, de fato, são poderosos, e têm fórmula tecnológica pensada para ajudar a fechar as cutículas dos fios e, assim, fazer com que a coloração "pegue" de vez. Ah! O perfume, tanto do shampoo quanto do condicionador, ambos com textura levinha, é uma delícia!