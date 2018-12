Quando recebemos aqui na redação do MdeMulher a Máscara Surpreendente, novo produto da Quem disse, Berenice?, o que mais me chamou a atenção foi o fato dela ter um único aplicador (a popular “escovinha”), mas prometer dois efeitos distintos e muito procurados por mulheres em matéria de cílios: alongamento e volume.

Para atingir esses objetivos, a máscara conta com a tecnologia inovadora de dois retentores, que nada mais são do que aquelas partes responsáveis por dosar as quantidades de rímel que saem quando você puxa a escovinha da embalagem, sabe? O primeiro deles, criado para promover volume, faz com que a quantidade de produto depositada nos olhos seja potencializada, na intenção de garantir cílios dez vezes mais cheios. Enquanto isso, o segundo retentor regula o produtinho para que bem menos máscara seja acumulada na escova, a fim de um visual com cílios seis vezes mais alongados.

Não, ao contrário do que parece, a Máscara Surpreendente não vem com duas escovinhas diferentes, mas conta com duas regulagens de produto no mesmo pincel

Mas, afinal de contas, a Máscara Surpreendente cumpre o que promete?

A resposta é: sim! Optei por usá-la durante praticamente uma semana inteira de trabalho, alternando entre os dois efeitos prometidos, um em cada dia. Comecei com o de alongamento, e fiquei positivamente surpresa, mesmo já tendo cílios naturalmente compridos. O efeito é potente, mas discreto, de modo que a máscara não fica acumulada nos cílios, não borra facilmente, e os pelinhos acabam mais separados. Ideal para usar no dia a dia, principalmente para quem gosta de uma aparência natural e, imagino, para quem possui cílios curtinhos ou mais retos.

Depois, usei apenas o retentor de volume e, olha, a diferença entre ele o de alongamento é bem perceptível. Ao tirar a escovinha do tubo, você já percebe que a quantidade de produto depositado é expressivamente maior (uma boa dica é tirar o excesso do pincel, para não aplicar mais máscara do que o necessário). Aqui, espere por cílios visivelmente cheios, mais unidos, escuros (já que o rímel vem na cor preta), e uma proposta de olhar mais marcante e notável – dá até para dizer que o efeito se assemelha bastante ao uso de postiços.

Por último, resolvi testar os dois efeitos de uma vez, criando uma terceira categoria. Para isso, apliquei duas camadas diferentes da máscara, a primeira usando o retentor que alonga, e a segunda, claro, com o de volume. É aí que a mágica, ou o tal efeito “surpreendente” realmente acontece, viu?

Ao misturar as duas propostas, é possível atingir um visual bem poderoso, com pelinhos superlongos e volumão, tudo de uma vez. Pra que extensão de cílios, não é mesmo? Indico para quem curte um make mais carregado, para festas e eventos que pedem por cílios power, e principalmente para quem sofre por ter que recorrer aos postiços com certa frequência. Ah! Vale dizer que uma camada de originária de cada retentor é mais do que suficiente. Ou seja, também podemos considerar a Máscara Surpreendente econômica.

E a durabilidade?

De acordo com informações da própria Quem disse, a máscara dura cerca de oito horas nos olhos e, na minha opinião, ela também cumpre o que promete nesse quesito. Passei o rímel cedinho, antes de ir para o trabalho, e os cílios ficaram no lugar até o final do dia. Vale lembrar que a última semana aqui em São Paulo foi das mais quentes, então, posso dizer que o produto também segura o suor e a oleosidade da pele, que aumentam bastante nessa época. A minha única observação é que ela demora um pouquinho para secar, ainda mais quando você a aplica com o retentor de volume (mais fácil de borrar do que o de alongamento).

Sai fácil?

Sai, mas isso não é um problema, já que a máscara não é do tipo à prova d’água, e sim, lavável. Dá para removê-la apenas com água corrente, mas recomendo o uso de um demaquilante para olhos ou sabonete específico, já que um efeitinho “panda” indesejado pode pintar nesse momento.

É cara?

A Máscara Surpreendente sai por R$ 47,90, valor justo e compatível com a concorrência, ainda mais se considerarmos o efeito que o produto promove e sua boa durabilidade.

Em resumo, aprovadíssima!