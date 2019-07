Testamos o novo batom da Avon usado por Marta na Copa Feminina de Futebol

Mesmo eliminada antes de chegar às quartas de final, em uma partida contra a França, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, neste ano de Copa do Mundo, se destacou não só pela determinação e bom desempenho, mas também por ter reacendido um importante debate sobre a falta de apoio que o futebol das mulheres ainda sofre aqui no Brasil, ainda mais quando comparamos os investimentos feitos nas seleções feminina e masculina.

Melhor jogadora de futebol do mundo, atleta recordista de gols em Copas na história do futebol (ultrapassando a marca do jogador alemão Klose) e inspiração para muitas garotas que querem seguir jogando profissionalmente, Marta Vieira da Silva entrou em campo em 2019 para ser ainda mais lembrada, fazer história e falar sobre as dificuldades de ser mulher e jogar futebol.

E se por um lado dessa vez ela fez questão de dispensar qualquer tipo de patrocínio nas chuteiras, ao usar um modelo que trazia apenas o símbolo rosa e azul do movimento #GoEqual, em prol da equidade de gênero no futebol, por outro ela chamou atenção ao surgir na partida contra a Itália, na qual marcou um importante gol de pênalti, usando um batom roxo da Avon, marca da qual é a atual garota-propaganda.

Leia Mais: Marta já tem mais gols em Copas do que Romário, Garrincha e Neymar juntos

A ação deu supercerto e, naquela terça-feira, Marta e seu batom ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter. A jogadora, que aparentemente sabe bem a quais marcas se associar, mostrou que, se uma mulher quiser, ela pode sim jogar bola ou praticar qualquer outro esporte usando maquiagem – mas se ela preferir disputar uma partida de cara limpa, tudo bem também.

“Eu sempre uso batom. Não essa cor, mas aí eu ousei, falei: hoje eu vou ousar. Aí eu provei antes e acho que foi legal, a cor é sangria, tem que dar o sangue, tem que estar junto. Todos os jogos eu vou usar”. – Marta ( #Rainha 👑) pic.twitter.com/VyfoIZR8L9 — Liberta Depre (@liberta__depre) June 18, 2019

Marta é garota-propaganda do novo batom da Avon. Ao ser questionada pela repórter da Globo após a partida, foi ligeira: "Esse aqui é do bom e não sai". Para delírio da patrocinadora #FIFAWWC #TweetdePlaca pic.twitter.com/gH03MdsEPl — Fabio Chiorino (@FChiorino) June 18, 2019

ninguém põe um batonzão desses e perde a viagem, não — aline (@tdbem) June 18, 2019

Dessa forma, em parceria com a gigante de cosméticos e ilustrando o slogan da campanha ‘Veio pra Ficar’, a atleta passou os 90 minutos de cada um de seus dois últimos jogos do torneio com diferentes versões do novo Batom Líquido Power Stay (nas cores Roxeando e Vermelhaço, respectivamente), intacto – mesmo com as movimentações em campo e o suor escorrendo pelo rosto.

essa é a Marta de batom vermelho da sorte

FAV e RT pro gol da virada vim

rompompom#BRAxFRA pic.twitter.com/MFEZM2D2hi — mari (@marimaoli) June 23, 2019

O Power Stay tem efeito matte, promete 16 horas de duração em aplicação única e chega oficialmente ao folheto e e-commerce da Avon a partir do próximo dia 12 de julho (apesar de já estar em pré-venda, com entrega prevista para o dia 17).

Nós, aqui do MdeMulher, pudemos testar o produto com antecedência, a convite da marca. Vem ver quais foram as nossas considerações finais.

Textura

Aqui na redação, recebemos duas cores do Batom Líquido Power Stay: o Super Malva, mais puxado para o cor-de-rosa, e o próprio Vermelhaço, igual ao de Marta. Eu, que sou declaradamente do time batom vermelho, fiquei na zona de conforto e o escolhi para testar.

Batom Líquido Power Stay (cor: Vermelhaço) Batom Líquido Power Stay (cor: Vermelhaço)

Logo de cara deu para perceber que o tom do batom é mais forte na embalagem do que nos lábios, pelo menos para mim. O Vermelhaço, apesar de parecer quase um vinho no pincel, quando aplicado na boca fica com um fundo um tanto rosado – mas é claro que isso muda de pessoa para pessoa.

Ponto extra para o pincel do batom, que desliza bem na boca e facilita os retoques Ponto extra para o pincel do batom, que desliza bem na boca e facilita os retoques

Outra coisa que notei é que, em comparação a outros batons matte disponíveis no mercado, ele é um pouquinho grudento e difícil de se acostumar logo de início, demorando mais para secar. No fim das contas, a textura mais cremosa não é um problema, e acaba sendo uma vantagem. Já usei diversos batons líquidos que secam rápido demais quando aderem ao lábio, o que dificulta na hora de aplicar o produto de maneira tranquila, sem correr o risco de borrá-lo.

Exatamente por ser ‘grudento’ e ter essa fórmula flexível, a aplicação é simples e, de maneira geral, a boca permanece hidratada ao longo do dia – evitando aquele aspecto ressecado ou esfarelado, bem comum em vários produtos da categoria matte.

Durabilidade e fixação

Talvez esta seja a categoria mais importante desta lista, afinal o que faz ou não um batom de longa duração valer a pena é, obviamente, quanto tempo ele permanece nos lábios sem ser necessário reaplicá-lo repetidas vezes ao longo do dia. O Power Stay prometia 16 horas de fixação e, bem, podemos dizer que ele realmente dura horrores, mas com algumas ressalvas.

–

Apliquei uma camada generosa do batom logo antes de sair de casa para o trabalho, lá pelas oito horas da manhã – se você quiser que ele dure mesmo, vale a dica de não economizar no produto na hora de passá-lo. Fiz o meu trajeto habitual, cheguei na redação, bebi água repetidas vezes (e o batom transferiu só um pouquinho para a boca do copo) e só fui reaplicá-lo algum tempo após o almoço, perto das quatro da tarde.

Nesse intervalo, almocei, comi um pedaço de bolo de chocolate com bastante recheio, limpei a boca com guardanapo e escovei os dentes, sem passar o batom de novo. A fixação é ótima, mas é quase impossível que a cor não transfira para outras superfícies, ou que ela se mantenha 100% intacta e uniforme. O produto foi ficando mais fraco no centro dos lábios, principalmente dos inferiores, e também no arco do cupido.

Depois da segunda aplicação, porém, boas notícias. O batom fixou de vez e até as onze horas da noite, que foi quando o removi com auxílio de lenços demaquilantes, ele não tinha borrado e nem perdido a cor.

Ou seja, o produto dura mesmo as 16 horas prometidas – e até mais do que isso -, mas exige mais de uma aplicação para tal.

Como já citei, a meu ver a maior vantagem do Power Stay em comparação a outros batons líquidos com acabamento matte é que ele preserva a hidratação natural dos lábios. Claro que depois de removê-lo com o demaquilante de sua preferência, é recomendável passar uma camada de hidratante ou balm labial, até porque esfregar a boca é sempre um processo agressivo.

Ah! O mesmo vale para quem tem lábios extremamente ressecados ou para dias frios que deixam as ‘pelinhas’ dos lábios mais soltas – passar o hidratante logo antes do batom matte, por outro lado, dá um efeito menos fosco e é dica valiosa para a vida de quem sofre com uma boca seca!

Custo x benefício

Com uma cartela variada de dez tons, entre vermelhos, rosas, roxos e marrons, o Batom Líquido Power Stay sai pelo valor de R$ 34,99. O preço sugerido é justo pelo que o produto oferece, e ele acaba sendo uma boa alternativa para quem procura por um batom matte acessível e mais hidratante. Mesmo não sendo uma atleta como Marta, posso dizer que o investimento é válido, já que ele dura, sim, bem mais do que uma partida de futebol.