Testamos o novo produto da Vult que promete uma pele sem brilho o dia todo

Ter pele oleosa e aprender a conviver com o brilho natural do rosto é uma questão pessoal desde que comecei a entender a dinâmica dele, logo que as primeiras espinhas começaram a pipocar, ainda na adolescência.

Hoje, aos 25, a acne adulta segue controlada e pontual, aparecendo conforme a minha alimentação, ciclo menstrual e alterações hormonais/emocionais. A oleosidade, porém, nunca deu trégua por aqui: após passar por uma série de tratamentos ao longo dos anos, entretanto, posso afirmar que sei em quais produtos apostar e de quais passar longe em prol de uma pele mais sequinha.

Dito isto, é importante ressaltar também que, por trabalhar como repórter de beleza, é quase impossível resistir à leva de produtinhos para pele, corpo e cabelos que chegam mensalmente à redação do MdeMulher. Quando o produto em questão promete amenizar alguns dos nossos dramas de beautè, então, é test drive na certa.

Pensem na alegria desta que vos escreve ao saber que o mais novo lançamento da sempre acessível Vult se tratava de um Pó Finalizador Matificante e multifuncional, com promessa de controle total da oleosidade da pele pós-maquiagem ao longo do dia.

Bom, né?

–

Porém, antes de correr para a farmácia, perfumaria ou quiosque da marca para garantir o seu, chegue mais. Passei os últimos dias testando a novidade, e conto a seguir se ela, de fato, cumpre o que sustenta.

Leia Mais: Testamos a máscara de cílios que alonga e dá volume ao mesmo tempo

Na teoria

Com embalagem redondinha, compacta e leve, que traz 9g de produto, o pó é translúcido e, por isso, promete se adaptar a todos os tipos de pele, servindo como fixador de maquiagem com acabamento mate e mais natural.

Com essa premissa de aumentar a durabilidade do make, fazendo com que ele se mantenha praticamente intacto o dia todo, o produto tem, ainda, função de diminuir a aparência dos poros e controlar a oleosidade do rosto, especialmente na chamada zona T – testa, nariz e queixo – geralmente mais oleosa por natureza.

Na prática

Quanto à textura, o Pó Finalizador Matificante é, realmente, dos mais leves. Por ser bem fininho, ele praticamente não aparece quando aplicado no rosto, o que deve ser feito com auxílio de um pincel de maquiagem próprio. Nós, lançando mão de um pincel tipo kabuki (aquele redondinho com múltiplas cerdas), fizemos questão de testá-lo em três tonalidades diferentes de pele, e o efeito “transparente” esteve presente em todas elas.

Porém, ele deixa um pouco a desejar quando o assunto é durabilidade. Pelo menos para mim, que sofro com a oleosidade, uma única aplicação do Pó não foi suficiente para que o brilho do rosto – em particular, da testa – permanecesse supercontrolado por horas.

–

Isso não é, necessariamente, um problema. Dá para carregar o pó, que não ocupa muito espaço na bolsa, e reaplicá-lo sempre que você julgar necessário, ou que a pele começar a brilhar. Por aqui, ao longo de um dia inteiro de trabalho, foram necessárias duas reaplicações, contabilizando três ‘passadas’ de pozinho no total.

Experimentei, ainda, usá-lo de maneiras diferentes. Primeiro, como finalizador em uma maquiagem com menos cobertura, que levava apenas hidratante facial e corretivo no rosto. Depois, apliquei hidratante, base, corretivo e o pó, pressionando o pincel na zona T conforme manda a embalagem, para selar um make completinho. Notei uma durabilidade maior na primeira situação, o que pode significar uma performance mais positiva do pó translúcido em maquiagens construídas com menos camadas. A gente sugere que você experimente também passá-lo com uma esponjinha de maquiagem, tirando o excesso com o pincel – a técnica pode valer como dica de ouro para aumentar a fixação do pó.

Mas fica a dica: se você for do tipo que prefere fazer a maquiagem de uma só vez, sem ter de se preocupar com ela conforme as horas vão passando, pondere se o investimento compensa ou não.

Vale a pena investir?

No fim das contas, o Pó Finalizador Matificante é um bom produto de maquiagem para se ter no nécessaire, ainda mais se considerarmos o fato dele ter sido lançado com um preço sugerido de apenas R$ 26,90. Acessível, útil e fácil de retocar, não briga com o restante do make e ajuda, sim, no controle geral do brilho facial – por muito pouco não é um finalizador cinco estrelas (mas merece umas quatro, vai).

O produto já está à venda no e-commerce da Vult, bem como nas lojas, perfumarias, farmácias e quiosques autorizados da marca.