O final de semana foi cheio de agitos, baladas e alguns arrependimentos. Bebi demais, falei demais e me alimentei mal. O único modo de curar a ressaca moral é com terapia e demora. Felizmente, é possível melhorar instantaneamente a sua pele – que também sofreu por causa desse combo nada saudável – e essa é a proposta da “Renew Smart Repair”, nova máscara descartável da AVON que promete uma pele recuperada “como uma noite de sono” em apenas 15 minutos”. Um tanto ambicioso, não?

Ácido hialurônico: descubra tudo que ele pode fazer pela sua pele

De acordo com a empresa, essa sheet mask tem uma tecnologia chamada focus repair e ela estimula os níveis de ácido hialurônico do rosto, ativo responsável por dar mais firmeza, hidratação e melhora na textura da face, reduzindo instantaneamente assim aquela aparência de cansaço e dando daquele glow. Mas e aí, ela vale o investimento de R$ 19,90? Sim e não.

–

Em primeiro lugar, um dos pontos positivos é o formato dela, um tanto mais ampla, coube quase perfeitamente no meu rosto. Muitas das sheet masks, que são uma herança das coreanas para o resto do mundo, tem um design mais próximo do formato de rosto das asiáticas e, como eu tenho um carão, elas acabam por não contemplar a minha face por completo. A quantidade de produto também é na medida – diferente de algumas das concorrentes, não fica sobrando líquido na embalagem e nem respinga quando você vai colocar no rosto.

Pode parecer idiota ou de menor importância, mas, quando se trata de produtos de beleza, uma das coisas que mais me atraem (além do resultado final, né?) é o cheiro. E uma máscara cheirosa faz toda a diferença, afinal, você vai ficar com isso no seu rosto por pelo menos 10 minutos – precisa ser no mínimo agradável. A Renew Smart Repair tem um aroma que lembra maçã, bem gostosinho, bem delicinha.

Bu! Bu!

Resultado Final

A “Renew Smart Repair” proporciona uma sensação de bem-estar logo após a retirada dela e, sim, a sua face parece bem mais descansada, firme e com um brilho. Ou seja, ela realmente cumpre o que promete: renovação em apenas 15 minutos.

Além disso, o produto tem uma ótima absorção: depois de retirar a máscara, fiz uma pequena massagem e os resíduos foram absorvidos pela minha pele de forma bastante satisfatória.

O ponto negativo é realmente o preço. A AVON sugere que ela seja usada a cada dois dias e, apenas após a segunda semana de tratamento, o tom da pele deve se tornar mais regular e a aparência do tamanho dos poros diminuída, mas, sejamos realistas, não é compatível com a realidade da maioria das brasileiras.

Se como eu, você teve uma noite badalada, ela realmente vale para você recuperar a hidratação da perdida da pele e pelo brilho instantâneo, mas eu não usaria de forma recorrente e como tratamento. #crise