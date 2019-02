Se tem algo que Thais Carla sabe fazer bem – além de dançar muito – é defender com unhas e dentes a beleza do corpo gordo. Para a felicidade de quem está em clima de Carnaval e também é plus size, a dançarina mostrou que é entrar no clima de festa com fantasias ótimas (e inspiradoras!).

Para quem gosta de se jogar no glitter, mas uma cabeça mais simples, o primeiro look da dançarina é para você. Ela apostou na moda do momento, a fantasia de girassol, e uniu a ideia com bastante brilho amarelo.

Já para as apaixonadas por fantasias mais elaboradas, a segunda opção que roubou toda a atenção do Instagram da dançarina é uma aposta perfeita. Em tom vermelho reluzente, a ideia é a roupa representar alguém pegando fogo – tente achar um jeito melhor de mostrar que mulheres gordas também são sexy e falhe miseravelmente.

O modelo dessa fantasia foi montado pela designer de moda e jornalista Raíssa Galvão, que começou com um canal no Youtube com tutoriais de fantasias para incentivar quem é plus size a curtir o Carnaval.

Como inspirações nunca são demais, o MdeMulher aproveitou o clima festivo para separar mais fantasias incríveis para arrasar nos bloquinhos. Confira:

1. Fake News

2. Mulher maravilha

3. Paquita

4. Girassol

5. Frutas

6. Malévola

7. Astros

8. Tigresa

9. Minnie

10. Pirata