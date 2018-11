As novidades de cosméticos não param de chegar às prateleiras das perfumarias e, com tantas opções disponíveis, nem sempre é fácil acertar quais são as melhores para as suas necessidades, certo? Quando pensamos na escolha do protetor solar, essa dificuldade também pode aparecer, afinal, existem cada vez mais opções do produto e vários pontos que devemos observar para garantir que a proteção oferecida por ele será efetiva.

Para solucionar qualquer problema na hora de encontrar o filtro solar perfeito, conversamos com o dermatologista da clínica Mais Excelência Médica, de São Paulo, Luis Eduardo Vila Pascoal, e listamos tudo o que você precisa saber para escolher o produto ideal. Confira e fique sempre protegida!

Elegendo o FPS

O fator de proteção solar é um índice que informa por quanto tempo a exposição ao sol pode acontecer de forma segura. O indicado ao escolher um filtro solar para o rosto ou corpo é optar por produtos com FPS acima de 30 para garantir a proteção da pele.

Não esqueça dos raios UVA e UVB

Para proporcionar os cuidados necessários, é essencial que o filtro solar apresente proteção aos efeitos dos raios UVA e UVB. ‘‘O UVA penetra nas camadas mais profundas da pele e gera o envelhecimento e a flacidez das células. Já o UVB, é o raio responsável pelo bronzeado e, também, pelo câncer de pele”, explica Luis Eduardo.

Quando investir na fórmula à prova d’água?

Os produtos resistentes à água são boas opções para momentos em que haverá longa exposição ao sol, banho de mar e piscina ou a prática de esportes ao ar livre. Porém, mesmo com essa proteção extra, é necessário reaplica-los a cada duas horas para garantir a saúde da pele.

Qual a diferença entre o protetor solar facial e corporal?

‘Basicamente, o que muda entre eles é a textura do produto. Para o corpo, em geral, a base do filtro solar é um pouco mais oleosa, enquanto, para o rosto, a textura pode ser de toque seco, além de trazer na fórmula substâncias de tratamento, como nutrientes anti-aging e clareadores’, diz Luis.

Os benefícios do protetor com cor

Além da proteção aos raios UVA e UVB, os filtros com cor criam uma barreira física contra a ação da luz visível. A luz que enxergamos, que é emitida pelo computador, celular e as que iluminam os ambientes, também podem agredir a pele e causar manchas, sendo ainda mais prejudiciais para pessoas que possuem condições como o melasma. Outra vantagem do protetor com cor é que ele pode ser usado para substituir alguns passos da maquiagem, como a aplicação da base e do corretivo, e deixar a rotina de beleza diária mais prática.

As texturas disponíveis

Para escolher a textura ideal, é necessário refletir sobre qual delas se adequa melhor ao seu tipo de pele (mista, seca ou oleosa). Por conta do clima tropical do Brasil, os filtros solares com toque seco tendem a ser os mais populares. Esse tipo de cosmético apresenta substâncias que absorvem e controlam a oleosidade ao longo do dia e não pesa na face. Além dessa opção, existem também produtos mais hidratantes, que são boas alternativas para quem possui a pele ressecada.

Gel, creme ou spray?

“As versões em creme possuem a textura um pouco mais grossa e fácil de espalhar, por conta disso são indicadas para o uso em áreas maiores. Os protetores em gel são boas opções para quem busca o toque seco, que é ideal para o rosto. Já o filtro em spray não é recomendado para uma primeira aplicação, porque não é tão efetivo na hora de cobrir toda a superfície da pele. Para usar esse tipo de produto, é ideal aplicar o spray e, em seguida, espalhar o líquido com as mãos para garantir que todo o corpo ficará protegido”, completa Luis Eduardo.

A diferença entre o filtro solar físico e químico

Existem dois tipos de proteção solar atualmente: as dos protetores químicos e físicos. A diferença entre elas é que o cosmético químico possui substâncias que absorvem os raios solares e os transformam em radiação de baixa energia, impedindo quimicamente a ação deles sobre a pele. Já as versões físicas possuem componentes minerais em sua formulação, que criam uma barreira que reflete os raios solares, fazendo com que eles não sejam absorvidos pela derme.

Os cosméticos químicos são mais comuns atualmente, porém, a maioria deles possui também componentes físicos em suas fórmulas. O filtro solar com proteção totalmente física existe e é indicado para pessoas que possuem a pele muito sensível, grávidas e crianças.