Fáceis e lindos: 10 tutoriais de maquiagem para pele negra

Com opções e mais opções de produtos para fazer maquiagens (quase) profissionais em casa, poucas mulheres resistem à vontade de sair por aí exibindo uma pele preparada e combinações de cores perfeitas para cada momento. Mas não é receita de bolo: diferentes tons de pele têm diferentes características, e as mulheres negras são donas de truquezinhos só delas.

Selecionamos 10 tutoriais de maquiagem para a pele negra para que você aprenda tudo sobre como se maquiar e arrasar de dia, à noite, em festas e até no seu casamento.

O que fazer e o que não fazer na maquiagem para pele negra

Neste vídeo super didático é ensinada a importância de escolher tons corretos para base, pó compacto e batom, além das melhores formas de espalhar os produtos pela pele. Como ela faz o certo em um lado do rosto e o errado no outro, a compreensão é bem visual.

Maquiagem para iniciantes de pele negra

A maquiadora mostra passo a passo como fazer uma make básica (e iluminada na medida ideal) para pele negra, perfeita para o dia a dia. É um tutorial que facilita bastante a vida de quem está começando a se aventurar entre pincéis, esponjas, bases, sombras etc.

Maquiagem simples para pele negra

Esta é uma maquiagem com indicação dos melhores tons para um resultado muito lindo. Apesar de usar contorno e iluminador, o visual é simples e pode ser usado desde a manhã até a noite, no trabalho, na faculdade e no happy hour.

Make nude para pele negra

Ideal para ser usada de dia, é aquela maquiagem natural, feita para parecer que você não passou quase nada no rosto. Excelente para quem prefere produções mais discretas em dias normais, reservando as makes cheias de cores e efeitos para ocasiões especiais.

Contorno e iluminação para pele negra

Toda maquiagem mais sofisticada, principalmente para eventos noturnos, pede capricho no contorno e na iluminação. O tutorial ensina a fazer os dois de forma básica, que combina com qualquer variação de cores de sombra e batom que você decida usar.

Make de diva para pele negra

Design da sobrancelha, o melhor truque para sombras de quaisquer tons ficarem destacadas, pálpebras douradas, pele perfeita e iluminada, boca em um tom maravilhoso de vinho. Ao acabar esta make, você estará igual a uma diva de Hollywood.

Maquiagem para noiva negra moderna

Se ser uma noiva de make discretinha não fizer o seu estilo, este é o tutorial perfeito para você. Com a pele preparada à perfeição, o destaque fica por conta dos olhos brilhantes e esfumados contrastando com a boca nude. Glamour total!

Maquiagem para madrinha negra de casamento de dia

Mais sutil, esta maquiagem aposta em olhos esfumados em tons de marrom, pele levemente iluminada e batom nude. Combina perfeitamente com a vibe das cerimônias que acontecem pela manhã ou até as 18h.

Maquiagem em pele negra para formatura

Ousada, a sugestão de make para você receber seu diploma dá ênfase aos olhos bem pigmentados em tons de champanhe, marrom e preto. O contorno e a iluminação dão um ar bem Kardashian ao look, que é complementado com um batonzão. Para arrasar!

Maquiagem para esconder espinhas e manchas de pele negra

Conquistar uma pele lisinha enquanto o tratamento dermatológico não faz efeito é fácil quando você sabe usar a maquiagem a seu favor. O caminho para o sucesso está neste vídeo, que explica cada camada em detalhes. O resultado é natural e uma injeção de auto-estima.