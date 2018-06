10 tutoriais de maquiagem para você arrasar na festa junina

Aproveitar a diversão, comidinhas e bebidinhas deliciosas é a parte mais importante de uma festa junina – ou julina, já que as comemorações continuam no mês de férias. E nada melhor do que curtir com muito estilo, concorda? Não precisa ir completamente a rigor, com vestido e tudo (mas tudo bem se você quiser, é claro!): uma make caprichada, bem no clima da festança, é suficiente para deixar o arraial ainda mais gostoso.

Selecionamos 10 tutoriais para ajudá-la na missão de criar uma maquiagem arrasadora para as próximas festas juninas de sua agenda. Tem de looks para iniciantes até look junino gótico, passado por artístico que sai do comum. Escolha os que mais combinam com você e arrase.

Maquiagem de festa junina para iniciantes

Da preparação da pele às pintinhas na bochecha rosada, uma make simples e que pode ser repetida festa após festa. Não tem desculpa para não ir com maquiagem temática.

Maquiagem de festa junina para pele negra

Os tons ideais para a pele negra e sardas “naturais”, em vez das tradicionais bolinhas super marcadas, são os destaques deste tutorial super alto astral.

Boca “maçã do amor” para make de festa junina

Quer caprichar na boca vermelhona da maquiagem para as festas juninas? Aprenda aqui como fazer um tom sobre tom perfeito.

Maquiagem de festa junina com toque de glitter

Romântica e alegre, esta maquiagem para festa junina tem um toque especial de glitter nos olhos. É discreto, mas faz toda a diferença.

Maquiagem “boneca de pano” para festa junina

Se você quiser sair do comum de uma forma beeem bonitinha, a maquiagem “boneca de pano” é a melhor pedida para sua festa junina. Fica uma graça!

Maquiagem artística fácil para festa junina

Mas se sua ideia for sair bastante do comum na próxima festa junina, esta maquiagem de espantalho fashion é perfeita. E é fácil de fazer.

Maquiagem gótica de festa junina

É possível manter sua identidade gótica e curtir um bom quentão com bolo de milho. Neste tutorial, você aprende como.

Maquiagem de festa junina em tons quentes

Junho e julho são meses frios, mas sua maquiagem pode aquecer a festa junina. Aprenda a usar os tons quentes de sombras para isso.

Maquiagem romântica de festa junina

É apaixonada por rosa e por makes que usem todos seus tons sem economia? Então este tutorial foi feito para você!

Look completo: maquiagem e cabelos de festa junina

Além da maquiagem, aqui você tem uma inspiração bem legal para arrumar os cabelos cacheados ou crespos para a festa junina.