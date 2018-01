O calor e a umidade do nosso verão tropical pedem o máximo de frescor nos looks que elaboramos diariamente: roupas leves, penteados que tirem os cabelos do rosto e da nuca e maquiagem confortável. Por conforto, neste sentido, entenda-se uma make que não “derreta” ao longo do dia e seja leve, justamente para manter essa energia – mas claro que, se você quiser, pode e deve fazer bocão, olhão e tudo “ão”, porque o importante é se sentir bem.

Para lhe ajudar a chegar a resultados legais, selecionamos 8 tutoriais de maquiagem de verão com resultados bem bacanas. Aprenda com eles e arrase nas altas temperaturas.

Maquiagem em 4 minutos para o verão

Madonna, Justin Timberlake e Timbaland tinham 4 minutos para salvar o mundo (não entendeu? relembre aqui), e você pode fazer uma maquiagem completa de verão nesse mesmo tempo. Tem sombra caprichada e discretinha, tem iluminador e tem boca ombré super natural.

Maquiagem fácil para o verão

De forma beeem didática e com poucos produtos, o tutorial ensina a preparar a pele e depois colocar as cores do verão nela. O iluminador e o blush são usados para marcar o côncavo dos olhos, não tem contorno, é tudo bem natural mesmo. Fica tudo muito lindo!

Maquiagem de verão para driblar a oleosidade

A cada passo, uma nova dica para controlar a oleosidade da pele, fechar os poros, valorizar a zona T (queixo, nariz e testa) e tirar o melhor dos produtos específicos para peles oleosas, que são as que mais sofrem no verão, pois ficam brilhantes se deixadas ao natural. Como todo o resto é bem natural, ela se permite um bocão rosa no final. Fica incrível!

Maquiagem de verão com batom colorido

Já que a maquiagem anterior acabou com um batonzão rosa, vamos a este tutorial, em que o astro é o batom colorido. Depois de mostrar passo a passo como fez os olhos lindos e a marcação do rosto, ela conta qual é o batom escolhido para resultar neste look de diva do verão. Uma inspiração e tanto.

Maquiagem para noites de verão

Dá para fazer olhão sem sombra preta ou marrom escura, sim, e este tutorial ensina isso super bem. O segredo aqui são as sombras em tons de marrom claro e dourado e um delineado gatinho, que deixam os olhos perfeitos para quando você for sair à noite. De resto, pele muito bem preparada e iluminada e um batom caramelo, que é a cara do verão.

Maquiagem para festas no verão

A sombra laranja pode assustar muita gente, mas é o toque de mestre nesta maquiagem veranil para festas. Misturada com sombra marrom e preta e aplicada tanto em cima (nas pálpebras) quanto embaixo (abaixo da linha d’água), ela deixa os olhos lindos! E, já que o destino é uma festa, o bocão vermelho é super bem-vindo!

Maquiagem para o verão com produtos básicos

Base, pó compacto, bronzer (que faz as vezes do contorno sem deixar super marcado – a ideia é dar aquele ar de “tomei sol” mesmo), sombra, máscara, hidratante labial com cor… Tudo que você usa normalmente, mas resultando em um look leve e ideal para o verão.

Maquiagem para o verão sem base

Um protetor com base que controla a oleosidade da pele é o fio condutor deste tutorial. Depois dele vêm muitos efeitos de iluminação para a pele, do contorno do rosto ao lápis usado como delineador nos olhos. O resultado é uma maquiagem brilhante, mas de aparência básica.