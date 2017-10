O Halloween é a data perfeita para quem curte brincar com cores e efeitos de maquiagem. Noiva zumbi, vampira, espantalha, esqueleto… são muitas as opções de makes para se sentir horrorosamente linda com a produção, se divertir com as reações dos amigos e arrasar em qualquer festa.

E você não precisa ser fera em maquiagem para fazer bonito. Seguindo os tutoriais de maquiagem para o Halloween que selecionamos, é tranquilamente possível chegar a um resultado bem legal. Pode não ficar igualzinho ao do vídeo, mas que vai ficar bacana, isso vai!

Escolha o seu e boa festa!

Esqueleto

Sem preocupação com paletas de cores: você só precisará de produtos pretos e brancos para fazer um tradicional rosto de esqueleto como make de Halloween.

Vampira

Fantasia clássica, a vampira pode ser ainda mais assustadora se for acompanhada de uma maquiagem poderosa. Capriche nas veias marcadas e nos dentinhos proeminentes.

Noiva zumbi

Mais um clássico do Halloween, a noiva zumbi (ou noiva cadáver) é uma maquiagem fácil, mas que requer atenção em outras partes do corpo que ficarem expostas, como as mãos.

Espantalha

Para a make de espantalha do terror ficar convincente, combine-a com uma roupa xadrez e um chapéu meio gasto. Os cabelos em rabos de cavalo laterais também ajudam no look.

Pennywise

Quase parece bonitinha, né, mas é a versão feminina do palhaço mais assustador do cinema atualmente. Carregue um balão vermelho para completar o visual.

Boneca de porcelana

Annabelle, é você? Outra maquiagem que é quase bonitinha, mas assusta horrores. As bonecas de porcelana nunca mais são as mesmas depois que se assiste a este filme de terror.

Palhaça do mal

Com esta maquiagem não tem nenhuma lembrança de circo, só de terror. Você nem precisa das lentes de contato pretas para ficar assustadora.

Jigsaw

O astro de “Jogos Mortais” pode muito bem ganhar uma versão feminina para o Halloween. É uma make fácil, que dá para fazer com tudo que você provavelmente já tem em casa.

Freddy Krueger

Você não precisa de uma máscara que lhe esconda o rosto para brincar de “A Hora do Pesadelo” no Halloween. Esta maquiagem é toda feita com produtos de farmácia.

Fada perdida

Fadas são tão lindas e mágicas, mas podem ser tãããão assustadoras! Para chegar a este resultado, você precisará de muitas cores e lentes de contato especiais. Arrasa!

Frankenstein

O que mais dá trabalho na make de Frankenstein é a preparação da pele. Depois dela, é mais uma questão de ter paciência para fazer parte por parte. Vale a pena.

Boneca assassina

A versão feminina de Chucky – não a noiva dele, hein? – é uma ótima ideia para quem quer uma maquiagem meio vintage. Macaquinho jeans e camiseta listrada deixam o look perfeito.

Rainha das Abóboras

Inspirada em Jack Skellington, o Rei das Abóboras do filme “O Estranho Mundo de Jack”, a make é arrepiante. É outra que nem precisa da lente de contato preta para assustar, viu?