Urban Decay anuncia coleção de maquiagem inspirada em ‘Game Of Thrones’

A temporada final de Game Of Thrones só chega à HBO em abril deste ano, mas as boas notícias para fãs da série não param por aí. Após a Adidas dar indícios de que uma linha de tênis em homenagem a GOT estaria no radar da marca, foi a vez da Urban Decay, de maquiagem, também anunciar uma importante parceria.

Nesta sexta (22), a gigante de make aproveitou que as expectativas em torno da season finale da série estão cada vez mais elevadas para divulgar o lançamento de uma coleção global de maquiagem, todinha inspirada na vibe de Westeros.

No Instagram e no Twitter, para lançar a parceria, a Urban Decay publicou um vídeo promocional, além de uma foto que mostra uma modelo usando uma sombra azul poderosa. Mais detalhes sobre a collab ainda não foram divulgados, mas imagina-se que a linha vá contar com uma paleta de sombras (item campeão de vendas da Urban).

Segundo comunicado oficial à imprensa divulgado pela marca, os produtos terão edição limitada e chegam às prateleiras dos Estados Unidos em abril deste ano, coincidindo com o mês de estreia da oitava e última temporada da saga.

A Urban Decay comunicou, ainda, que há previsão de venda dos produtinhos no Brasil, mas ainda não se sabe quando eles prometem chegar por aqui.

A parceria entre Urban Decay e GOT se configura como a primeira coleção oficial de maquiagem inspirada na série a ser comercializada. Outras informações sobre a novidade devem ser liberadas ao longo dos próximos meses mas, enquanto isso, já dá para ir guardando uma graninha.