Veja 6 maquiagens que viraram sinônimo de diva

Começou com a Cleopatra, lá no século 69 a.C. A maquiagem característica ao redor dos olhos virou símbolo da altivez e do poder da Rainha do Egito. Hoje em dia, as mulheres tem mais liberdade para seguir seu próprio estilo – e lutam todos os dias por isso. Confira outros makes tão adorados e repetidos por mulheres poderosas que acabaram virando suas marcas registradas.