15 vezes em que o cabelo curto ganhou o red carpet do Oscar

Neste domingo (28), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas celebrará a 88ª edição do Oscar, o maior prêmio da indústria do cinema de todo o mundo. Que tal se inspirar nos looks de estrelas que já passaram pelo estimado tapete vermelho – e com os fios curtinhos e lindos?

Scarlett Johansson, em 2015

Jason Merritt e Kevork Djansezian/Getty Images

Rita Ora, em 2015

Jason Merritt/Getty Images

Viola Davis, em 2015

Frazer Harrison/Getty Images

Jennifer Lawrence, em 2014

Frazer Harrison/Getty Images

Lupita Nyong’o, em 2014

Frazer Harrison/Getty Images

Anne Hathaway, em 2013

Jason Merritt/Getty Images

Halle Berry, em 2013

Jason Merritt/Getty Images

Cameron Diaz, em 2012

Frazer Harrison/Getty Images

Michelle Williams, em 2011

John Shearer/Getty Images

Cate Blanchett, em 2011

Frazer Harrison/Getty Images

Tilda Swinton, em 2008

Vince Bucci/Getty Images

Kirsten Dunst, em 2005

Vince Bucci/Getty Images

Charlize Theron, em 2004

Frederick M. Brown/Getty Images

Hilary Swank, em 2000

David McNew/Getty Images