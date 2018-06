Ser convidada para desempenhar o importante papel de madrinha de casamento costuma provocar um misto de sensações em quem recebe a notícia. Ao mesmo tempo em que você se enche de alegria por poder ocupar um lugarzinho privilegiado durante a cerimônia, e já sente aquela vontade louca de ajudar com os preparativos da festa, deve saber também que ser madrinha dá um certo trabalho: é só ter o convite em mãos que já começam a pintar as famosas dúvidas sobre a escolha do presente, do look, do make e, é claro, do penteado.

Como de costume, estamos aqui para te ajudar – dessa vez, o foco é a cabeleira. Nada melhor, então, do que ter como referência celebridades conhecidas nossas, que já desfilaram nos mais diferentes Red Carpets, dos mais diferentes eventos, ostentando um belo e invejável penteado de gala.

Não importa se você tem cabelo liso, crespo, cacheado ou ondulado, se é do time das que preferem um coque retrô, efeito molhado sexy (esse é tendência máxima) ou um cabelão bem solto, cheio de movimento. Nossas inspos atendem a todos os tipos de mulheres e vão salvar a vida do seu cabeleireiro(a) quando as ideias festivas estiverem em falta.

Leia Mais: Enfeitar os cabelos com muitas flores é a nova mania no mundo das noivas

Explore sem moderação os estilos que te esperam, leve a sua fotinho preferida ao salão (ou, por que não, tente reproduzi-la em casa?) e já pode dar início aos trabalhos (e preparar o close)!