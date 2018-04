Além de motivo de orgulho e sinônimo de resistência, assumir o cabelo crespo ou cacheado é, para muitas mulheres, uma ótima ferramenta de estilo. Afinal, com ele, é possível explorar e adotar os mais diferentes penteados.

Para as noivas que ostentam uma maravilhosa cabeleira por aí, isso não seria diferente: há um número incontável de possibilidades que te permitem brincar e moldar os fios crespos e enrolados no dia do casamento, de acordo com seu gosto pessoal e estilo de cerimônia.

Para Tatiane Bertolucci, cabeleireira no salão Urban Clinique, de São José do Rio Preto (SP), os melhores penteados nessa linha são aqueles que valorizam a curva natural dos cabelos – pense em tranças despojadas, tiaras feitas com o próprio cabelo, semipresos e arranjos laterais.

Ela sinaliza, ainda, a importância de que os cachos sejam mantidos em sua forma natural, para um resultado com mais volume: se possível, evite alisar ou escovar os fios. Para garantir o brilho das madeixas, por sua vez, óleos e protetores térmicos são o segredo do sucesso.

Fabiane de Jesus, hair stylist e visagista do salão Illuminé, em Santa Catarina, assina embaixo e conta que os estilos preferidos das noivas com cachos e crespos envolvem cabelos mais naturais e desconstruídos. Ou seja, nada de rigidez no penteado. Além disso, coques costumam funcionar igualmente bem, enquanto adereços diversos dão o toque final:

“Em geral aproveitamos o cabelo natural e reforçamos com difusor ou babyliss, para que elas mantenham a própria identidade também neste dia. Vale, também, apostar nos acessórios, como presilhas, flores naturais, casquete ou voilette”, diz.

Henrique Reis, cabeleireiro do Espaço Le Cinq, em Moema (São Paulo), conta qual o TOP 5 em matéria de penteados para noivas de cabelos crespos e cacheados:

1. Semipreso, para as noivinhas românticas

#Comofaz: Prepare e solte os cabelos e, se necessário, faça babyliss para ganhar mais definição. Lançando mão do combo pomada + spray, prenda o topo do cabelo, para criar um leve topete. Em seguida, prenda as laterais, deixando os cachos para trás. Acessórios ou tiaras de flores são muito bem-vindos!

2. Livre, leve e solto, para noivas mais minimalistas ou cerimônias durante o dia

#Comofaz: Aqui não tem segredo e o penteado varia conforme o gosto da noiva. Use mousse, ativador de cachos ou até um modelador para dar mais forma e volume aos cabelos, se esse for seu desejo. Ou vá com ele todo natural – o importante e se sentir confortável.

3. Rabo de cavalo, para as noivas que querem um cabelo prático, elegante e que nunca sai de moda

#Comofaz: Escolha entre um rabo baixo, mais clássico, ou bem alto e moderninho. Separe as laterais dos cabelos e prenda todo o restante, criando ou não um pouco de volume no cocuruto. Depois, puxe as laterais para trás, torcendo o cabelo para dar um ar mais despojado ao look.

4. Coque, para noivas mais clássicas

#Comofaz: Mais uma vez, se necessário, use ativadores de cachos, mousses ou modeladores para começar. Prenda o topo do cabelo a fim de criar um topete bem sutil – depois, prenda as laterais. Na parte de trás do penteado, é possível, também, usar um enchimento feito de espuma e prendê-lo com grampos – as próprias mechas do cabelo vão cobrir o adereço, dando a impressão de ainda mais volume.

5. Cabelo todo preso, para noivas sofisticadas e modernas

#Comofaz: Separe o cabelo em três partes – mechas do topo da cabeça, laterais e parte de trás. Faça tranças nas laterais ou torça os fios. Eleve a parte de trás, prendendo o cabelo bem no alto. Depois, no topo frontal, crie um topete e vá juntando as três partes, dando os acabamentos necessários ao visual.

