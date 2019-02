6 erros comuns de quem usa chapinha

1.Esquecer de proteger os fios antes. Invista em um leave-in ou creme termoprotetor, que blinda o cabelo contra a ação do calor.

2. Deixar a prancha quente demais também maltrata o cabelo. Por que alguns aparelhos cheguem a 200oC, o ideal é não ultrapassar os 180oC.

3. Repetir o uso perto da raiz pode levar a oleosidade para todo o comprimento e deixar os fios pesados.

4. Passar a chapinha em linha reto no cabelo pode deixar as pontas espigadas. Chegando perto do fim do fio, dê uma torcidinha com a mão.

5. usar no cabelo molhado é proibido. Isso porque o choque térmico frita o fio, rompendo a estrutura e acabando com o brilho.

6. Parar a prancha – e não deslizar – em um ponto do comprimento faz com que o cabelo fique marcado.