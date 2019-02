9 dicas para manter o cabelo forte

Pentear o cabelo molhado, massagear o couro cabeludo com as unhas, viver prendendo ele… Que atire a primeira pedra quem nunca cometeu nenhum desses erros! Listamos 9 dicas para você não enfraquecer os fios (e de quebra deixá-lo mais bonito!):

1. Higiene e delicadeza no trato são essenciais para prevenir a queda.

2. Se tem cabelo oleoso, você pode lavá-lo diariamente. Mas nada de esfregar o couro cabeludo com as unhas. Massageie com as pontas dos dedos e evite o condicionador.

3. “Evite tomar banho com água quente demais. Comer alimentos ricos em gordura e açúcar também aumenta a oleosidade, e isso favorece a queda”, alerta o dermatologista Luciano Barsanti, autor do livro Dr. Cabelo (Editora Elevação).

4. Retire o excesso de umidade apertando o cabelo com uma toalha, sem esfregar.

5. Mantenha o secador a pelo menos 10 cm de distância da cabeça. Abra mão de tiaras e elásticos sempre que possível, porque eles tracionam a fibra capilar, provocando a queda.

6. O mesmo vale para o pente de plástico com dentes finos. Prefira os de madeira, com dentes largos.

7. Já as escovas devem ser macias e com bolinhas na ponta das cerdas, que evitam agressões.

8. Escove bem o cabelo antes de ir para a cama. Esse hábito melhora a irrigação sanguínea e favorece a distribuição dos nutrientes para o couro cabeludo.

9. Estresse também favorece a queda. Portanto, prefira manter-se calma sempre que der para escolher entre a paz e o nervosismo.