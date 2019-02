9 motivos que provam que ter cabelo curto é libertador

1. Você terá menos trabalho.

Viva a praticidade! Chega de ficar horas desembaraçando e secando ou alisando as madeixas. Naqueles dias em que você está sem tempo, não precisa nem secar o cabelo. É só dar uma penteada e você já está pronta (afinal, o cabelo curto seca mais rápido).

2. Você economizará em produtos para o cabelo.

E os banhos também ficarão bem mais rápidos. Sua conta de água agradece!

3. Você se sentirá muito mais leve.

Não tem sensação melhor do que passar a mão pelos cabelos e sentir a sua nuca livre.

4. Você vai ficar com um visual mais moderno.

Nada como um visual diferente para fazer a gente se sentir poderosa e autoconfiante. É sempre bom inovar.

5. Você vai descobrir que não tem problema ficar com o cabelo bagunçado.

Esse aspecto combina com o cabelo curto e te deixa com uma aparência mais divertida e descontraída (e de novo: super moderna!).

6. Você vai agradecer por ter cortado o cabelo quando estiver calor.

Morrer de calor com a juba encostando nas costas e ficar o tempo todo de cabelo preso? Nunca mais!

7. Você vai poder fazer uma boa ação.

Além de ficar linda com um novo corte, você ainda pode doar seu cabelo. Existem organizações e projetos que confeccionam perucas para quem perdeu o cabelo por causa da quimioterapia, no tratamento do câncer. Que tal praticar o desapego e fazer a sua parte?

8. Você vai poder inovar nos penteados.

Ao contrário do que muita gente pensa, da mesma forma que existem diferentes tipos de cortes, também é possível fazer penteados lindos no cabelo curto! Confira alguns exemplos aqui e também abuse dos acessórios e brincos para valorizar seu rosto.

9. Você sabe que mesmo que não goste do resultado, não precisa de drama.

Afinal, o cabelo sempre cresce de novo e você fica linda de qualquer jeito!