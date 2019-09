Angelina Jolie aparece loiríssima nas gravações de novo filme da Marvel

Em julho passado, durante a Comic-Con de San Diego, a Marvel anunciou, entre filmes e séries, 11 novas produções para os próximos anos. Entre elas, está ‘Os Eternos’, filme com estreia prevista para novembro de 2020 e que vai contar com um elenco dos mais estrelados: Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harrington e Angelina Jolie farão parte do longa, baseado em uma HQ de mesmo nome.

Pois, ao que tudo indica, as gravações do filme já estão rolando, e nesta semana algumas imagens de Angelina, que interpreta a guerreira Thena na história, chamaram atenção da mídia.

Nas fotos, Angelina está toda vestida de branco, próxima de um rio, com um cabelo loiríssimo e bem diferente dos fios castanhos que são sua marca registrada há anos.

A caracterização faz bastante sentido, já que a Thena dos quadrinhos também ostenta um cabelão platinado.

–

Angelina Jolie on set of The Eternals 😍 pic.twitter.com/Ui32OwHCy7 — malachi saw ffh (@MCUMarvels) September 20, 2019

Não se sabe, porém, se Jolie descoloriu mesmo os fios para o novo papel ou se a mudança foi feita com uso de uma peruca (hipótese mais provável), recurso bastante utilizado nos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), cheios de flashbacks e flashforwards.

De qualquer forma, com a estreia da sequência de ‘Malévola’ prevista para o próximo mês de outubro, não vai demorar muito para que a gente tire a dúvida sobre o cabelo loiro de Angelina.